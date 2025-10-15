快訊

民進黨徵召「非黨員律師」參選宜蘭縣長 林國漳發聲：願放下個人安穩生活

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
林國漳發表聲明「全力以赴、承擔責任」，同意代表民進黨參選下屆宜蘭縣長。圖／民進黨部提供
林國漳發表聲明「全力以赴、承擔責任」，同意代表民進黨參選下屆宜蘭縣長。圖／民進黨部提供

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進與地方選對會召集人陳文昌等人今天前往中央黨部，提出推薦連署書與縣黨部執評委聯席會議提案，請中央徵召律師林國漳代表民進黨參選宜蘭縣長。林隨後發表聲明，他雖非黨員但長期認同民進黨理念，經慎重思考願全力以赴、承擔宜蘭未來願景的責任。

賴清德總統拚2026全台要贏下5+1個縣市以上的縣市長選舉。今天地方黨部及選對會，連同議會黨團副總召謝燦輝、幹事長林佩螢、立法委員陳俊宇以及前市長江聰淵，共同前往民進黨中央黨部拜會秘書長徐國勇，儘速徵召林國漳律師代表參選宜蘭縣長。

林國漳聲明如下：

30年前，時任縣長游錫堃邀請我返鄉擔任宜蘭縣選委會選監小組召集人，當時我27歲在台北擔任執業律師，過程也有猶豫，最後我選擇舉家返回宜蘭！開啟在家鄉服務的歲月，我協助創立了車禍關懷協會、擔任宜蘭律師公會理事長、法扶宜蘭分會會長、在社區大學及宜蘭大學講授生活與法律，推廣法普。落實社會關懷，讓法律成為平民的力量，這是我的志趣也是我至為熱愛的工作。

雖然這10多年來陸續有多位擔任過縣長的長輩即曾希望或推薦我從政參選，但我均予以婉謝，因為我原本打算一輩子從事律師與老師工作，不過這1年多來，賴清德總統持續鼓勵與誠懇期勉，加上許多宜蘭民主前輩及不分黨派鄉親的支持與勸進，讓我陷入長考，對安穩家庭生活與對宜蘭責任使命的難以抉擇。

教師節下午我拜會了游錫堃院長，深談許久！回想30年前在游縣長的邀請下返鄉服務，歷歷在目，離開游院長家時心裡想，也許是上天的安排，我必須勇敢承擔，不能逃避。

我雖非民進黨黨員，但長期認同民進黨的理念與本土價值，經過慎重思考，如民進黨決定徵召我參與明年的縣長選舉，我願意放下個人安穩的生活，全力以赴、承擔宜蘭未來願景的責任。這是一份沉甸甸的使命，他願盡心盡力，與鄉親攜手為宜蘭而努力。

民進黨地地方黨部及選對會，連同議會黨團等人共同前往民進黨中央黨部拜會秘書長徐國勇，決議徵召林國漳律師代表參選宜蘭縣長。圖／民進黨部提供
民進黨地地方黨部及選對會，連同議會黨團等人共同前往民進黨中央黨部拜會秘書長徐國勇，決議徵召林國漳律師代表參選宜蘭縣長。圖／民進黨部提供

