備戰2026 國民黨：18縣市已有規畫人選

民進黨備戰2026地方大選，外界也關注國民黨人選。國民黨組發會主委許宇甄今天說，全國至少有18個縣市都已有規畫人選，要參加2026年縣市長選舉，都是一時之選，非常有信心。

民進黨積極備戰2026年地方選舉，媒體報導，民進黨宜蘭縣黨公職日前推薦宜蘭信賴之友會理事長林國漳，參選宜蘭縣長，並致函給民進黨主席賴清德。

外界也關注國民黨2026年選戰布局，許宇甄下午在中常會後受訪表示，在宜蘭已經有規畫的人選，目前積極在地方服務、備戰。不只宜蘭，全國至少有18個縣市都已有規畫的人選，要參選2026年縣市長選舉，人選都是一時之選，因此非常有信心。

對於國安局長蔡明彥證實，有境外勢力介入國民黨主席選舉，國民黨發言人楊智伃說，嚴正譴責任何境外勢力介入選舉，黨中央會秉持公平公正立場辦理黨主席選舉。黨中央是否會徹查，她說，在計票的過程中，一定以嚴謹公正態度處理。

針對中國國台辦稱有關注國民黨主席選舉，楊智伃說，任何國家單位介入台灣選舉都嚴厲譴責。不管大陸或民進黨執政當局的關注，不代表跟黨中央有任何關係。

商品推薦