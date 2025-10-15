備戰2026 國民黨：18縣市已有規畫人選
民進黨備戰2026地方大選，外界也關注國民黨人選。國民黨組發會主委許宇甄今天說，全國至少有18個縣市都已有規畫人選，要參加2026年縣市長選舉，都是一時之選，非常有信心。
民進黨積極備戰2026年地方選舉，媒體報導，民進黨宜蘭縣黨公職日前推薦宜蘭信賴之友會理事長林國漳，參選宜蘭縣長，並致函給民進黨主席賴清德。
外界也關注國民黨2026年選戰布局，許宇甄下午在中常會後受訪表示，在宜蘭已經有規畫的人選，目前積極在地方服務、備戰。不只宜蘭，全國至少有18個縣市都已有規畫的人選，要參選2026年縣市長選舉，人選都是一時之選，因此非常有信心。
對於國安局長蔡明彥證實，有境外勢力介入國民黨主席選舉，國民黨發言人楊智伃說，嚴正譴責任何境外勢力介入選舉，黨中央會秉持公平公正立場辦理黨主席選舉。黨中央是否會徹查，她說，在計票的過程中，一定以嚴謹公正態度處理。
針對中國國台辦稱有關注國民黨主席選舉，楊智伃說，任何國家單位介入台灣選舉都嚴厲譴責。不管大陸或民進黨執政當局的關注，不代表跟黨中央有任何關係。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言