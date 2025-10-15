質詢烏山頭光電板引綠粉不滿挨轟 賴清德點名要陳亭妃闢謠
台南烏山頭水庫光電板清洗爭議燒進民進黨中常會，身兼民進黨主席的賴清德總統今天會中特別點名中常委陳亭妃，盼她澄清相關謠言要和執政團隊一致；陳亭妃回應，她知道廠商是用清水清洗，沒用清水的相關指控指是謠言，她也都有幫忙澄清，自己相關發言，有點被斷章取義。
陳亭妃日前在立法院經濟委員會，要求中央針對烏山頭水庫光電板清洗爭議提出「四大安心承諾」：一、白河、烏山頭、曾文、南化四大水庫經濟部不得再核准光電執照；二、烏山頭水庫光電租期到121年4月23日止，農水署不再續租；三、光電清洗過程禁止清潔劑必須全程監管、清洗與水質報告必須全面公開、邀請居民見證；四、星曄綠能是台汽電的（孫）公司，台電占台汽電27%的股份，要求台電溝通順應民意撤除光電板。
陳亭妃質詢內容引發部分綠營支持者批評，是在配合藍白對光電板造謠，賴清德今天也在中常會請陳亭妃說明，是不是有什麼政策上誤會。賴也說，現在關於烏山頭水庫光電板出現很多謠言，包括經濟部等執政團隊都努力在澄清，希望陳亭妃身為地方民代，要和執政團隊一起澄清不實謠言。
陳亭妃在中常會回應，相關發言被斷章取義，她質詢的重點在於烏山頭光電板如果地方政府不同意，就不要核發，這些也都是反映地方鄉親的意見，她也知道沒用清水清洗光電板等指控是造謠，若有假訊息就該去提告，也有幫忙澄清。
