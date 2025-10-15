外交部2026年預算增逾百億 打造不對稱戰略抗衡中國

外交部明年度預算增加109億餘元，外交部說明，面對中國外交預算逐年擴增，台灣需提升外交能量打造「不對稱外交戰略」與之抗衡。而中國今年利用3個「80週年」，密集發動對台文宣戰，中國仍是台灣最大外部威脅。

立法院外交及國防委員會16日邀請外交部部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。書面報告已送抵立院。

外交部115年的預算編列新台幣415億300萬元，較114年度305億8700萬元增加109億1600萬元。

外交部說明，主因是面對中國外交預算逐年大幅擴增，25年來規模暴增11倍，對台灣邦交國施壓利誘，並持續打壓台灣國際空間，若台灣外交資源和能量未能獲得提升，恐難與中國的強烈攻勢及巨大資源抗衡。且必須結合公私部門資源進行「不對稱外交戰略」。

外交部也提到，林佳龍上任後積極爭取合理提高外交預算及改善外交人員福利待遇，正研議調升駐外人員房屋補助、地域加給等待遇，盼鼓舞外交人員士氣。

關於外部局勢挑戰，外交部指出，中國仍是台灣最大的外部威脅，不斷以灰色地帶侵擾、心理戰、輿論戰、法律戰等混合戰型態步步進逼。此外，中國持續在國際場域扭曲詮釋聯大第2758號決議，將其與所謂「一個中國原則」掛勾。

外交部強調，中國今年利用對日抗戰勝利、聯合國成立以及台灣光復等3個「80週年」，密集發動對台統戰與文宣戰，並藉由扭曲史實與偷換概念手法，否定台灣主權地位。

外交部另指出，美國的經貿和關稅新政帶來更多的變數與不確定性，但川普政府仍然延續對台灣的支持，並多次強調維持台海和平的重要性，更認同美國在重振製造業及鞏固人工智慧（AI）領域，台灣是全球領先地位不可或缺的關鍵夥伴。

此外，外交部長林佳龍去年上任後推動以「榮邦計畫」以及「總合外交」。根據外交部報告，12國邦交關係均維持穩定，林佳龍上任後已走訪11個友邦。此外，林佳龍也率團赴歐、美、菲等國投資考察，促進經貿外交。

至於國際友人訪台展現挺台立場，外交部統計，自賴總統上任後迄今，外交部接待國外訪賓超過100國、600團並高達5400多人次。其中，日本農林水產副大臣瀧波宏文9月以私人行程訪台，創下2017年後日本現役官員訪台首例。

外交部表示，G7、歐盟、北約成員國等重要民主夥伴持續公開重申台海和平穩定重要性。過去一年多來，美、日、英、法、德、荷、加、澳及紐等9國軍艦共逾12度通過台灣海峽，捍衛台海自由航行權，凸顯台海和平穩定不僅是台灣的安全議題，更是全球安全的共同關切。

