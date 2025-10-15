「拜託不要」海委會管碧玲苦苦哀求 探測預算協商無共識
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「我打電話，委員都不接！」「拜託委員不要送院會表決。」「希望刪2千萬就好。」海委會主委管碧玲15日出席朝野協商時，面對一筆國海院10.9億的海底地震探勘的預算恐被刪2億，雖在協商過程中苦苦哀求，但最後仍沒有達成共識，將送院會表決。國民黨與民眾黨批評，相關預算不屬於特別預算案。
台灣要加強海底探勘
立法院15日就「強化國安韌性特別預算」等案件進行朝野協商。預算案件相當多，且總法案也很多下，協商進行相當冗長。其中，有關海委會國家海洋研究院（國海院）一筆10.9億的海底震測探勘經費，國民黨團與民眾黨團希望能刪減2億，國民黨團書記長羅智強特別質疑，這筆經費的急迫性在哪裡？
國海院院長陳璋玲回應說，過去的海洋探勘大多是平面與近海空間，若有相關經費可以探勘到外洋與三維空間。管碧玲也說，海底探勘對於地震研究很重要，且中國對於我國周圍海域的探勘已比我國仔細，台灣在這方面仍一片空白，希望不要刪預算，若要刪減也希望刪2千萬就好。
公務預算應可支應
但立法院長韓國瑜指出，「強化國安韌性特別預算」是因應美國關稅戰而提出，但海委會卻在此時忽然發現相關科研預算很重要，「這是個無解的問題」。民眾黨副總召張啓楷直言，《預算法》第83條已有明確規定，相關預算不能重複編列，且海委會對於急迫性的理由也有點牽強，因此堅持刪2億。
民進黨財委會召委李坤城則緩頰說，希望2億可以改用凍結的方式處理。但管碧玲希望不刪（或刪2千萬），藍白黨團仍堅持刪2億的狀況下，由於案件相當繁多，韓國瑜只能宣布保留，留待院會表決。
管碧玲在臨走前則詢問「還有沒有機會繼續溝通？」，民進黨團總召柯建銘表示有機會，管則回說「會繼續努力爭取」。
