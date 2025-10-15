快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

「拜託不要」海委會管碧玲苦苦哀求 探測預算協商無共識

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院15日進行「強化國安韌性特別預算」等案件朝野協商，海委會爭取國海院一筆10.9億預算不被刪2億失敗。（直播截圖）
立法院15日進行「強化國安韌性特別預算」等案件朝野協商，海委會爭取國海院一筆10.9億預算不被刪2億失敗。（直播截圖）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「我打電話，委員都不接！」「拜託委員不要送院會表決。」「希望刪2千萬就好。」海委會主委管碧玲15日出席朝野協商時，面對一筆國海院10.9億的海底地震探勘的預算恐被刪2億，雖在協商過程中苦苦哀求，但最後仍沒有達成共識，將送院會表決。國民黨與民眾黨批評，相關預算不屬於特別預算案。

台灣要加強海底探勘

立法院15日就「強化國安韌性特別預算」等案件進行朝野協商。預算案件相當多，且總法案也很多下，協商進行相當冗長。其中，有關海委會國家海洋研究院（國海院）一筆10.9億的海底震測探勘經費，國民黨團與民眾黨團希望能刪減2億，國民黨團書記長羅智強特別質疑，這筆經費的急迫性在哪裡？

國海院院長陳璋玲回應說，過去的海洋探勘大多是平面與近海空間，若有相關經費可以探勘到外洋與三維空間。管碧玲也說，海底探勘對於地震研究很重要，且中國對於我國周圍海域的探勘已比我國仔細，台灣在這方面仍一片空白，希望不要刪預算，若要刪減也希望刪2千萬就好。

公務預算應可支應

但立法院長韓國瑜指出，「強化國安韌性特別預算」是因應美國關稅戰而提出，但海委會卻在此時忽然發現相關科研預算很重要，「這是個無解的問題」。民眾黨副總召張啓楷直言，《預算法》第83條已有明確規定，相關預算不能重複編列，且海委會對於急迫性的理由也有點牽強，因此堅持刪2億。

民進黨財委會召委李坤城則緩頰說，希望2億可以改用凍結的方式處理。但管碧玲希望不刪（或刪2千萬），藍白黨團仍堅持刪2億的狀況下，由於案件相當繁多，韓國瑜只能宣布保留，留待院會表決。

管碧玲在臨走前則詢問「還有沒有機會繼續溝通？」，民進黨團總召柯建銘表示有機會，管則回說「會繼續努力爭取」。

【更多精采內容，詳見

管碧玲 海委會 朝野協商

延伸閱讀

遭疑擴大對美採購在關稅換什麼 陳駿季罕怒回勿刻意曲解 張啓楷氣拍桌

嘉義市長選舉藍白未整合 國慶升旗張啟楷搶攻眷村票源

總統府光雕秀見零日攻擊 張啓楷：是多怕沒人看？

民進黨拍板王美惠角逐下屆嘉義市長 藍白陣營人選未定支持者焦慮

相關新聞

民進黨徵召「非黨員律師」參選宜蘭縣長 林國漳發聲：願放下個人安穩生活

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進與地方選對會召集人陳文昌等人今天前往中央黨部，提出推薦連署書與縣黨部執評委聯席會議提案，請中央...

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

民進黨2026縣市長提名有新進度，中常會今天拍板台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程，將在明年1月12日到17日執行初選民...

王世堅金句被陸歌手編成歌 王義川斥統戰伎倆遭作家批：荒謬

民進黨立委王世堅過去的質詢金句，近期被大陸歌手編成〈沒出息〉一曲，引起兩岸民眾關注，不過綠委王義川卻大罵這是中共統戰伎倆，呼籲大家別去唱這首歌。對此，作家「漂浪島嶼」在臉書發文表示，這是反應民間心聲的神曲，不會是統戰工具，更直呼：「擔心變成統戰，是荒天下之大謬！」

國安局要查狗仔跟拍有無境外資金 黃國昌喊好：順便查精鏡傳媒

民眾黨主席黃國昌近日捲入跟監偷拍爭議，國安局長蔡明彥表態啟動機制調查境外資金。黃國昌今天表示「非常好」，也請國安局好好調...

質詢烏山頭光電板引綠粉不滿挨轟 賴清德點名要陳亭妃闢謠

台南烏山頭水庫光電板清洗爭議燒進民進黨中常會，身兼民進黨主席的賴清德總統今天會中特別點名中常委陳亭妃，盼她澄清相關謠言要...

綠拍板2026台中市提名何欣純 宜蘭信賴之友林國漳出戰

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板二項縣市首長提名，台中市由民進黨立委何欣純上陣、宜蘭縣則由宜蘭信賴之友會理事長林國漳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。