民眾黨2026年第二波議員提名 台彰投雲等6選區各提1人

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者余承翰／攝影
備戰2026年地方選舉，民眾黨今天公布第二波直轄市及縣市議員提名選區，範圍包括台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣，總計6個選區將各自提名1位參選人，其餘選區將持續以「先易後難」原則分階段、分區公告。

民眾黨下午舉行中央委員會，針對協助花蓮災後復原，新北市議員陳世軒在會中報告，民眾黨在災後並未止於短期救助，而是以制度化態度推動長期復原工作，中央黨部與地方服務處通力合作，從決策啟動、場地協調、物流載運、志工調度到資訊更新都完整規劃，明確作業流程提升救援效率，建立地方長期韌性的行動藍圖。

民眾黨主席黃國昌聽取報告後裁示，「災後關懷不只是短期動員，而是長期行動」，花蓮縣光復鄉愛心站持續提供物資，民眾黨也和民間組織建立溝通平台，訂定標準作業流程優化統整物資人力，制度化災後復原工作。

此外，民眾黨選舉決策委員會昨天召開第三次會議，中央委員會今天公告2026年直轄市及縣市議員第二波提名區域，分別為台中市后里豐原選區、台中市大里霧峰選區、彰化縣彰化花壇芬園選區、彰化縣員林大村永靖選區、南投縣南投名間選區、雲林縣虎尾土庫褒忠元長選區。

黃國昌說明，上述選區將各自提名1位參選人，10月16日上午9時開始公告登記，10月22日下午6時截止，登記資格也一併上網公告。針對後續選區提名作業，民眾黨將持續以「先易後難」原則機動式分階段、分區公告，希望藉此號召優秀有志之士共同參與。

黃國昌也說，近期水庫設置水面光電設施引發用水疑慮，民眾黨立法院黨團已經提出相關法案，針對國家風景區、脆弱敏感地區「設置光電板達一定面積以上」就需要進行環評，至於賴政府承諾兌現新建13萬戶社會住宅、落實居住正義及通過外送員權益專法等，民眾黨團也將在本會期致力實踐，持續落實對選民的承諾。

