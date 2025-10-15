賴總統將打造台灣之盾 國民黨呼籲提出整體戰略

有關賴清德總統於國慶演說提到台灣之盾，國民黨主席朱立倫主持中常會時提及，關於台灣之盾與美國金穹、以色列鐵芎有何差別？美國金穹第一階段花費5.2兆台幣，台灣之盾要花多少錢？他認為，總統府有責任提出整體戰略，再提出國防特別預算。

朱立倫強調，國民黨支持國防，但整體戰略上，希望能清楚了解，到底如何發展台灣之盾。他認為，未來國防工業的發展，應該結合現代趨勢，在AI世代、無人載具世代、電子戰世代中，呈現出新的台灣之盾。

有關美中貿易戰不斷升溫，朱立倫表示，前幾天大陸限制稀土出口，美國則提高百分之百關稅，美中又互徵大幅提高的船舶港口費，成為即將舉辦的韓國慶洲APEC會議中川習會的前哨戰。

朱立倫認為，未來近幾年美中強烈對抗與競爭恐將持續進行，台灣一定要有獨立自主的做法，絕對不能單靠一邊，必須在整合國際經貿環境中走出自我的路，政治上不能單靠華盛頓或北京，經濟上要做出平衡。

朱立倫指出，這次國慶演說中，賴清德總統提到台灣之盾，這絕對是未來國防預算當中的重中之重，尤其接下來要提出的特別預算。

朱立倫提及，到底台灣之盾與美國金穹、以色列鐵芎有何差別？美國金穹第一階段就要花費5.2兆台幣，台灣之盾與美國金穹的英文名稱DOME一樣，但到底要花多少錢？總統府有責任提出整體戰略，再提出國防特別預算。

他強調，國民黨支持國防，但整體戰略上要清楚到底如何發展台灣之盾。

朱立倫表示，最近他參觀國防工業展，觀察到整體發展已經發生重大改變，新世代運用AI、無人載具已成為發展重點，電子戰更是重中之重，這些都是台灣急需的。

他認為，未來發展國防工業與國防採購的特別預算，若仍走傳統採購，並不符合時代需求，應該結合現代趨勢，尤其在AI世代、無人載具世代、電子戰世代中，呈現出新的台灣之盾，國民黨強力主張，希望大家一同努力。

商品推薦