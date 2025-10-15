綠拍板2026台中市提名何欣純 宜蘭信賴之友林國漳出戰

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板二項縣市首長提名，台中市由民進黨立委何欣純上陣、宜蘭縣則由宜蘭信賴之友會理事長林國漳出戰，將提報至10月22日中執會確認後，正式完成提名程序。

賴清德總統昨天與民進黨台中市黨公職便當會，會中觸及台中市長提名議題，並已有結論，由何欣純參選台中市長，立委蔡其昌則留在中央協助打拚。據轉述，選對會原本就對台中市提名有高度共識，在完成地方意見彙整後，無異議通過建請中執會提名何欣純。

宜蘭縣提名狀況，賴清德先前已當面多次勸進林國漳參選，但林態度一度堅決，表示一點都不想選，直到賴清德上回到宜蘭進行黨務座談會時，林國漳態度才出現軟化，首度鬆口表示「會好好慎重考慮」。

民進黨人士表示，再加上宜蘭縣黨公職也連署致函賴清德，表達徵召林國漳參選宜蘭縣長是眾望所歸，總統勸進加上地方推薦，林國漳這才點頭，同意披掛上陣，目標重新拿回執政權，讓宜蘭「藍天變綠地」；在林同意接受接受徵召後，選對會也在今天無異議通過建請提名。

由於非執政縣市首長提名辦法採協調徵召，為避免隱性有意參選者沒有表達參選意願機會，選對會提出「遺珠條款」，從即日起到10月31日，只要有意願參選首長者，都可以和中央黨部組織部領表、表達意願。 民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，台中市由民進黨立委何欣純上陣。圖／聯合報系資料照片

