快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

綠拍板2026台中市提名何欣純 宜蘭信賴之友林國漳出戰

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，宜蘭縣則由宜蘭信賴之友會理事長林國漳出戰。圖／聯合報系資料照片
民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，宜蘭縣則由宜蘭信賴之友會理事長林國漳出戰。圖／聯合報系資料照片

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板二項縣市首長提名，台中市由民進黨立委何欣純上陣、宜蘭縣則由宜蘭信賴之友會理事長林國漳出戰，將提報至10月22日中執會確認後，正式完成提名程序。

賴清德總統昨天與民進黨台中市黨公職便當會，會中觸及台中市長提名議題，並已有結論，由何欣純參選台中市長，立委蔡其昌則留在中央協助打拚。據轉述，選對會原本就對台中市提名有高度共識，在完成地方意見彙整後，無異議通過建請中執會提名何欣純。

宜蘭縣提名狀況，賴清德先前已當面多次勸進林國漳參選，但林態度一度堅決，表示一點都不想選，直到賴清德上回到宜蘭進行黨務座談會時，林國漳態度才出現軟化，首度鬆口表示「會好好慎重考慮」。

民進黨人士表示，再加上宜蘭縣黨公職也連署致函賴清德，表達徵召林國漳參選宜蘭縣長是眾望所歸，總統勸進加上地方推薦，林國漳這才點頭，同意披掛上陣，目標重新拿回執政權，讓宜蘭「藍天變綠地」；在林同意接受接受徵召後，選對會也在今天無異議通過建請提名。

由於非執政縣市首長提名辦法採協調徵召，為避免隱性有意參選者沒有表達參選意願機會，選對會提出「遺珠條款」，從即日起到10月31日，只要有意願參選首長者，都可以和中央黨部組織部領表、表達意願。

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，台中市由民進黨立委何欣純上陣。圖／聯合報系資料照片
民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，台中市由民進黨立委何欣純上陣。圖／聯合報系資料照片

宜蘭 賴清德 何欣純 民進黨

延伸閱讀

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

賴清德國慶宣示加速「台灣之盾」 朱立倫：總統府有責提出整體戰略

否認明年2月接立院黨團總召 蔡其昌：沒這件事情

賴清德定調何欣純2026出戰台中 盧秀燕笑：上班時間不談選舉

相關新聞

民進黨徵召「非黨員律師」參選宜蘭縣長 林國漳發聲：願放下個人安穩生活

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進與地方選對會召集人陳文昌等人今天前往中央黨部，提出推薦連署書與縣黨部執評委聯席會議提案，請中央...

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

民進黨2026縣市長提名有新進度，中常會今天拍板台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程，將在明年1月12日到17日執行初選民...

王世堅金句被陸歌手編成歌 王義川斥統戰伎倆遭作家批：荒謬

民進黨立委王世堅過去的質詢金句，近期被大陸歌手編成〈沒出息〉一曲，引起兩岸民眾關注，不過綠委王義川卻大罵這是中共統戰伎倆，呼籲大家別去唱這首歌。對此，作家「漂浪島嶼」在臉書發文表示，這是反應民間心聲的神曲，不會是統戰工具，更直呼：「擔心變成統戰，是荒天下之大謬！」

國安局要查狗仔跟拍有無境外資金 黃國昌喊好：順便查精鏡傳媒

民眾黨主席黃國昌近日捲入跟監偷拍爭議，國安局長蔡明彥表態啟動機制調查境外資金。黃國昌今天表示「非常好」，也請國安局好好調...

質詢烏山頭光電板引綠粉不滿挨轟 賴清德點名要陳亭妃闢謠

台南烏山頭水庫光電板清洗爭議燒進民進黨中常會，身兼民進黨主席的賴清德總統今天會中特別點名中常委陳亭妃，盼她澄清相關謠言要...

綠拍板2026台中市提名何欣純 宜蘭信賴之友林國漳出戰

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板二項縣市首長提名，台中市由民進黨立委何欣純上陣、宜蘭縣則由宜蘭信賴之友會理事長林國漳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。