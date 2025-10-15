韌性特別預算案將三讀 賴總統：盼朝野鼎力支持
立法院院會後天將針對「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」進行三讀程序。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，請在野黨能夠鼎力支持。
賴總統指出，「韌性特別預算案」攸關到因應台美關稅談判最終確定後，對於產業發展的支持、勞工就業的穩定，以及國土韌性與國防安全的強化。
賴總統說，也要拜託民進黨立院黨團能全力支持，並協助行政院和其他政黨協商溝通，讓特別預算案順利通過，也請在野黨能夠鼎力支持，得以具體落實執行。
