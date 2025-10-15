快訊

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立委陳亭妃（左）、立委林俊憲（右）。圖／聯合報系資料照片
民進黨2026縣市長提名有新進度，中常會今天拍板台南市、高雄市嘉義縣黨內初選時程，將在明年1月12日到17日執行初選民調，包括競爭最激烈的台南市，立委陳亭妃與立委林俊憲，屆時將以民調分勝負。

民進黨主席賴清德今天表示，根據「民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，將對台南市、高雄市及嘉義縣等3個縣市首長，辦理提名初選，來產生提名候選人。

賴清德指出，2026年地方大選，無論是對民進黨的執政路線，還是對國家的未來發展，都至關重要。人民對於民進黨所提名的候選人，不但抱持著高度的期待，也會以最嚴格的標準，來審視在競爭提名過程中，所有競爭者展現出的民主素養與法治精神。

賴清德說，希望初選的競爭，是正向且良性的，參與初選者必須秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，提出對地方發展、城市建設、鄉親福祉最有利的政見，來爭取選民的支持。民進黨身為民主政黨，對內可以競爭，對外必須團結，唯有團結的民進黨，才能獲得人民的信任與支持，贏得明年地方選戰。

賴清德表示，中國對台灣的滲透統戰，可說是無孔不入，包含透過假民調、旅遊招待等手法介入選舉，影響台灣的民主，連國民黨主席的選舉，也傳出中國介選讓立場不同的民主政黨都深受其害。中國介入他國選舉，不只有針對台灣，像是澳洲、加拿大、美國等民主國家，也遭到中國滲透與資金介選威脅，而強化法律防線。

賴清德指出，為了守護台灣的民主制度，民進黨提出「國安十法」的修法，不僅能防範中國介選，更能有效防止中國全方位滲透，誠摯呼籲朝野政黨，為了守護台灣的民主，建構更強大的國安防火牆，應團結一致支持「國安十法」的修法。

民進黨中常會今天通過「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選選務工作日程（草案）」，將在11月10到14日進行初選登記領表11月24到28日進行政見會的協調會，12月22日到明年1月4日進行政見會，明年1月12到17日進行初選民調，最後在明年1月21日中執會公布初選民調節果。

民進黨 民調 賴清德 林俊憲 陳亭妃 台南 高雄市 嘉義

