【重磅快評】光電一條龍變罩門 民進黨能靠韓國瑜公文甩鍋？

水庫光電板成了民進黨2026的罩門？繼烏山頭水庫爭議後，藍委爆料質疑鳳山水庫曾是重要濕地，設光電板為何無需環評？高雄市政府回擊，指光電板是韓國瑜市長任內發函同意，設置點也非水源保護區，市長陳其邁更指光電板是韓同意的，要藍營爆料前先問問自己人。只是，民進黨打造光電一條龍，鳳山水庫光電板是陳菊時代招標、陳其邁任內期間興建，真能用一紙公文就甩鍋韓國瑜？

台南烏山頭水庫因廣設光電板引發爭議，綠委陳亭妃擔心波及選情，要求官員切結，只要地方政府不意就不設光電板。沒想到藍委陳菁徽再揭露高雄鳳山水庫也設光電板，經濟部長龔明鑫馬上「證實」光電案場設置都經地方政府同意，高市府更拿出公文，指那時是韓國瑜當家，綠營側翼如獲至寶，認為陳菁徽這下子打到韓國瑜了。

陳菁徽再做功課，查出鳳山水庫光電板招標案日期為2018年4月19日，開標時間是同年5月30日，為陳菊任內；鳳山水庫太陽能光電場始建時間為2020年8月24日，啟用日期為同年12月21日，為陳其邁任內，韓國瑜和本案有關的只有發出籌設許可審查意見公文 。

市府經發局不甘罷休再出招，指鳳山水庫光電板是台電標案，市府唯一行政程序是韓國瑜任內同意籌設許可審查意見；鳳山等5案的開工、安裝皆由台電與承攬廠商依約執行，與地方首長無關。經發局還說，市府唯一且明確角色是依權責就「土地是否符合使用管制」及「籌設許可」提供審查意見。

經發局兩次出擊藏了不少貓膩。先說光電板是韓國瑜市長任內發函同意，並強調設置點非屬水源保護區，第二波反擊又說光電板是台電工程，和地方首長無關，市府依權責就「土地是否符合使用管制」及「籌設許可」提供審查意見。但是，經發局秀出的公文只有「檢送籌設許可審查意見」，並無意見內容，更無「同意」二字，經發局要配合打藍，恐得有更多舉證。

再者，如果韓市府是同意籌設，那要問的是，陳其邁對水庫光電板的立場又是什麼？記得韓遭罷免，陳上台後即大動作以除弊興利為由推翻前朝政策，包括「滿天星計畫」、「新住民事務辦公室」等。如果水庫光電板不可行，陳其邁當市長都五年多了，怎會一直「韓規陳隨」？直到水庫光電板成了爭議話題，才趕緊找公文打藍？

高市府稱鳳山水庫光電板設置點非屬水源保護區，經濟部更稱鳳山水庫未列入重要濕地，且屬工業用水庫。但回顧鳳水庫的前世今生，這個水庫曾於2007年扁政府時期被內政部評定為國家重要濕地，蔡英文上台後，為了強推光電，內政部不顧民意反對，2019年重新檢討公告解除。經濟部倒果為因，犧牲生態環境，現在卻能振振有辭，寧非怪事？

更甚者，鳳山水庫除了工業用水，近年來也透過淨水處理供應民生用水，作為大高雄地區穩定的備用水源之一；內政部早在2004年年12月23日即公告當地為水源保護區，範圍涵蓋高雄市小港區、林園區及大寮區的部分地區，高市經發局說鳳山水庫非水源保護區，是一時失察還是故意誤導？

水庫光電板本來就是民進黨政府一路主導，行政院長卓榮泰昨天相關談話特別耐人尋味，他表示水庫設置光電板並未影響水質，但未來如果能力未及，政府立場就是不開發，「除非技術掌握、安全監測，能夠完全在我們掌控之中」。卓揆話中盡顯矛盾，如果未影響水質，又何來「能力不足」的說法？難道水庫光電板還有什麼是不能掌控？

高市經發局倒是不小心說了實話，稱水庫光電板地方首長無關。以前要做水庫光電板是中央，現在不想做水庫光電板也是中央，從來就不是縣市長所能置喙，一切都是政治考量而已，賺飽飽的永遠是綠友友，什麼濕地、水源保護區都不重要，神也你，鬼也你，民進黨還要唬弄人民多久？

