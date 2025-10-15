普發一萬預算周五拚三讀 民進黨中常會賴總統也出聲了

賴清德總統兼民進黨主席15日於民進黨中常會表示，本周五（17日），立法院會將針對「韌性特別預算案」，進行三讀程序。他拜託立法院民進黨團全力支持，並協助行政院和其他政黨協商溝通，讓特別預算案順利通過，也請在野黨鼎力支持。

賴總統表示，本周五，立法院院會將針對「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，進行三讀程序。

賴總統指出，由於「韌性特別預算案」，攸關到因應台美關稅談判最終確定後，對於產業發展的支持、勞工就業的穩定，以及國土韌性與國防安全的強化。

賴總統說，拜託立法院民進黨團能全力支持，並協助行政院和其他政黨協商溝通，讓特別預算案順利通過，也請在野黨能夠鼎力支持，得以具體落實執行。

行政院通過的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，歲出共編列5,500億元，其中包含普發現金2,360億元。根據韌性特別條例規定，普發萬元將在特別預算公布後一個月內開始執行發放，也就是最快11月中下旬，民眾就可請領一萬元。

立法院長韓國瑜今也召集黨團協商，討論韌性特別預算，各黨團也同意該預算將於本周五院會進行處理，完成三讀程序，並不提出復議；當日院會不進行施政質詢，並處理不須協商議案，當次會議不處理臨時提案。

