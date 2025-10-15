賴清德國慶宣示加速「台灣之盾」 朱立倫：總統府有責提出整體戰略

賴清德總統於國慶演說宣示要加速打造「台灣之盾」（T-Dome），國民黨主席朱立倫今天表示，支持國防，總統府有責任提出整體戰略，再提出國防特別預算；未來國防工業的發展，應結合現代趨勢，在AI世代、無人載具世代、電子戰世代中，呈現出新的台灣之盾。

朱立倫今在中常會致送第21屆第2任「指定」、「青年指定」中常委證書儀式。

提及台灣之盾，朱立倫說，這絕對是未來國防預算當中的重中之重，尤其接下來要提出的特別預算，到底台灣之盾與美國金穹、以色列鐵芎有何差別？美國金穹第一階段就要花費新台幣5.2兆元，台灣之盾與美國金穹的英文名稱Dome一樣，但到底要花多少錢？

他認為，總統府有責任提出整體戰略，再提出國防特別預算；國民黨支持國防，但整體戰略上要清楚到底如何發展台灣之盾？

朱立倫說，最近參觀國防工業展，整體發展已發生重大改變，新世代運用AI、無人載具已成為發展重點，電子戰更是重中之重，這些都是台灣急需的。未來發展國防工業與國防採購的特別預算，若仍走傳統採購，並不符合時代需求，應該結合現代趨勢，尤其在AI世代、無人載具世代、電子戰世代中，呈現出新的台灣之盾，國民黨強力主張，希望大家一同努力。

朱立倫表示，下周在美國舉行國防工業會議，雖然國民黨正在交接當中，但他仍指派中評委田在勱與黨駐美代表秦日新參加，表達國民黨對國家安全與國防的重視。

此外，美中貿易戰不斷升溫，朱立倫表示，前幾天大陸限制稀土出口，美國則提高百分之百關稅，美中又互徵大幅提高的船舶港口費，成為即將舉辦的韓國慶州APEC會議中川習會的前哨戰。他認為，未來近幾年美中強烈對抗與競爭恐將持續進行，台灣一定要有獨立自主的做法，絕對不能單靠一邊。

朱立倫說，台灣必須在整合國際經貿環境中走出自我的路，政治上不能單靠華盛頓或北京，經濟上要做出平衡。不必隨著美國反應或中國大陸作為，而有太強烈的市場或經濟上反應，這些都值得做後續的觀察。

