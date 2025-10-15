明赴立院報告 林佳龍：12邦交國穩定…中國仍是台最大外部威脅

外交部長林佳龍明（15日）赴立院外交及國防委員會報告業務，外交部在送交該委員會的書面報告指出，台灣面臨的外部局勢挑戰包含全球威權軸心加速集結擴張、美國經貿和關稅新政帶來更多的變數與不確定性、全球地緣政治局勢持續升溫，且「中國仍是台灣最大的外部威脅」。

林佳龍在書面報告指出，中國持續對我國變本加厲武力恫嚇、外交打壓及經濟脅迫，同時不斷以灰色地帶侵擾、心理戰、輿論戰、法律戰等混合戰型態對我國步步進逼；此外，中國也持續在國際場域扭曲詮釋聯合國大會（UNGA）第2758號決議，將其與所謂「一個中國原則」掛勾，圖謀塑造台灣隸屬於中華人民共和國的假象，並企圖以此作為對台武力挑釁及阻撓台灣國際參與的藉口。

而他推動的總合外交，已有許多新的進展和具體成果；林佳龍上任以來，走訪台灣的11個友邦，並親自率團赴歐美菲等多國投資考察。

針對中華民國現有的12個邦交國，林佳龍在報告指出，「12國邦交關係均維持穩定。」

展望未來，林佳龍指出，「我國已成為影響世界局勢的樞紐國家（pivotal state），並已是新時代中實力派的新型中等強國」；面對複雜變動的國際環境與日益升高的中國威脅，外交部將繼續全力以總合外交提升與夥伴國家的關係，不僅守護民主價值，更透過經濟與科技合作為世界創造加值。

