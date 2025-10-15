快訊

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

國安局要查狗仔跟拍有無境外資金 黃國昌喊好：順便查精鏡傳媒

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌捲入跟監偷拍爭議。記者許正宏／攝影
民眾黨主席黃國昌捲入跟監偷拍爭議。記者許正宏／攝影

民眾黨主席黃國昌近日捲入跟監偷拍爭議，國安局蔡明彥表態啟動機制調查境外資金。黃國昌今天表示「非常好」，也請國安局好好調查精鏡傳媒集團，過去躲在樓梯間跟拍賴清德總統，「如果按照民進黨的定義，這才是真正的政治情蒐行為。」

黃國昌近期捲入跟監偷拍疑雲，蔡明彥上午在立法院受訪時說，此案已經啟動司法調查與偵辦，自己不適合評論犯罪偵查細節，國安局從三個面向進行全面查察，包括加強隨扈警覺意識，涉及妨礙秘密罪已在偵辦，並且啟動機制調查有無境外資金介入。

針對蔡明彥的說法，黃國昌稍早受訪時表示「非常好」，那就請國安局好好調查，同時也好好調查精鏡傳媒集團，2019年躲藏在樓梯間跟拍賴清德總統，想要在總統初選期間情搜民進黨立委，「如果是按照民進黨的定義，這才是真正的政治情蒐行為。」

黃國昌也說，經濟部前部長郭智輝與美國在台協會（AIT）餐敘，當時也是由精鏡傳媒派人進行跟拍，這件事情很嚴重，麻煩國安局調查，還有精鏡傳媒集團的8億元海外資金，有這樣的海外資金，顯然才真正有問題。

有關外界指涉收外資，黃國昌則強調，「他們應該到目前為止，不敢講黃國昌收受海外資金」，因為全部都在打擦邊球，這些人講話不敢負責任。

此外，鏡週刊昨天報導，黃國昌指揮狗仔偷拍政敵醜聞延燒，中央廣播電台近來驚爆遭駭客入侵，其中涉案員工早就被黃國昌吸收，用來破解甚至竊取網路各項機敏資料，如果發現有不利黃國昌的言論，網路禁衛軍還會駭進戶政單位查留言者個資進行檢舉、出征及霸凌。

黃國昌表示，鏡週刊寫的東西沒有事實基礎，就像科幻小說一樣，至於民進黨立委的質疑更是可笑，「現在央廣是我在管嗎？忘記現在是誰執政嗎？說的也太可笑了吧，現在民進黨的這些立委，講話都不敢負責任？」

黃國昌也點名，民進黨立委許智傑指稱「黃國昌養駭客頭」，如果有膽就不要只在質詢時講，「你就在外面講，要不然就公開放棄言論免責權。」

黃國昌 國安局 偷拍 蔡明彥 賴清德

延伸閱讀

足協未善待運動員？ 審計長允諾今天公布查核報告

監委濫用公務車調查仍無結果 監院：應該10月有結果

選新北？李四川：蔣萬安不理我

民進黨團監院檢舉規避政治獻金法 黃國昌嗆：國家機器鬥爭政敵

相關新聞

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

民進黨2026縣市長提名有新進度，中常會今天拍板台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程，將在明年1月12日到17日執行初選民...

王世堅金句被陸歌手編成歌 王義川斥統戰伎倆遭作家批：荒謬

民進黨立委王世堅過去的質詢金句，近期被大陸歌手編成〈沒出息〉一曲，引起兩岸民眾關注，不過綠委王義川卻大罵這是中共統戰伎倆，呼籲大家別去唱這首歌。對此，作家「漂浪島嶼」在臉書發文表示，這是反應民間心聲的神曲，不會是統戰工具，更直呼：「擔心變成統戰，是荒天下之大謬！」

國安局要查狗仔跟拍有無境外資金 黃國昌喊好：順便查精鏡傳媒

民眾黨主席黃國昌近日捲入跟監偷拍爭議，國安局長蔡明彥表態啟動機制調查境外資金。黃國昌今天表示「非常好」，也請國安局好好調...

國民黨主席選舉變演算法戰爭 選民要擦亮眼睛

國民黨主席選舉將於18日投票，在「戰鬥藍」發起人趙少康公開表示有「境外勢力」介入，用深偽、假訊息影片攻擊郝龍斌及他本人後，原本只算是溫鍋的國民黨主席選舉，轉瞬成了熱灶，吸引了不少等著看戲的民眾，在所謂的「黨員民調」中領先，並有網路流量明星郭正亮、館長陳之漢等人力挺的前立委鄭麗文，目前是公認的領頭羊。

【重磅快評】光電一條龍變罩門 民進黨能靠韓國瑜公文甩鍋？

水庫光電板成了民進黨2026的罩門？繼烏山頭水庫爭議後，藍委爆料質疑鳳山水庫曾是重要濕地，設光電板為何無需環評？高雄市政...

普發一萬預算周五拚三讀 民進黨中常會賴總統也出聲了

賴清德總統兼民進黨主席15日於民進黨中常會表示，本周五（17日），立法院會將針對「韌性特別預算案」，進行三讀程序。他拜託...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。