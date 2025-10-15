國安局要查狗仔跟拍有無境外資金 黃國昌喊好：順便查精鏡傳媒

民眾黨主席黃國昌近日捲入跟監偷拍爭議，國安局長蔡明彥表態啟動機制調查境外資金。黃國昌今天表示「非常好」，也請國安局好好調查精鏡傳媒集團，過去躲在樓梯間跟拍賴清德總統，「如果按照民進黨的定義，這才是真正的政治情蒐行為。」

黃國昌近期捲入跟監偷拍疑雲，蔡明彥上午在立法院受訪時說，此案已經啟動司法調查與偵辦，自己不適合評論犯罪偵查細節，國安局從三個面向進行全面查察，包括加強隨扈警覺意識，涉及妨礙秘密罪已在偵辦，並且啟動機制調查有無境外資金介入。

針對蔡明彥的說法，黃國昌稍早受訪時表示「非常好」，那就請國安局好好調查，同時也好好調查精鏡傳媒集團，2019年躲藏在樓梯間跟拍賴清德總統，想要在總統初選期間情搜民進黨立委，「如果是按照民進黨的定義，這才是真正的政治情蒐行為。」

黃國昌也說，經濟部前部長郭智輝與美國在台協會（AIT）餐敘，當時也是由精鏡傳媒派人進行跟拍，這件事情很嚴重，麻煩國安局調查，還有精鏡傳媒集團的8億元海外資金，有這樣的海外資金，顯然才真正有問題。

有關外界指涉收外資，黃國昌則強調，「他們應該到目前為止，不敢講黃國昌收受海外資金」，因為全部都在打擦邊球，這些人講話不敢負責任。

此外，鏡週刊昨天報導，黃國昌指揮狗仔偷拍政敵醜聞延燒，中央廣播電台近來驚爆遭駭客入侵，其中涉案員工早就被黃國昌吸收，用來破解甚至竊取網路各項機敏資料，如果發現有不利黃國昌的言論，網路禁衛軍還會駭進戶政單位查留言者個資進行檢舉、出征及霸凌。

黃國昌表示，鏡週刊寫的東西沒有事實基礎，就像科幻小說一樣，至於民進黨立委的質疑更是可笑，「現在央廣是我在管嗎？忘記現在是誰執政嗎？說的也太可笑了吧，現在民進黨的這些立委，講話都不敢負責任？」

黃國昌也點名，民進黨立委許智傑指稱「黃國昌養駭客頭」，如果有膽就不要只在質詢時講，「你就在外面講，要不然就公開放棄言論免責權。」

商品推薦