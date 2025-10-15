影／林俊憲欲角逐台南市長 謝銘祐操刀競選歌「憲予你」

快訊

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
欲角逐台南市長的民進黨立委林俊憲，上午公布邀請金曲歌王謝銘祐所寫的競選歌「憲予你」。這也是謝銘祐首次專門為政治人物寫創作歌曲，謝銘祐也在現場演唱。記者黃義書／攝影
欲角逐台南市長的民進黨立委林俊憲，上午公布邀請金曲歌王謝銘祐所寫的競選歌「憲予你」。這也是謝銘祐首次專門為政治人物寫創作歌曲，謝銘祐也在現場演唱。記者黃義書／攝影

欲角逐台南市長的民進黨立委林俊憲，上午公布邀請金曲歌王謝銘祐所寫的競選歌「憲予你」。這也是謝銘祐首次專門為政治人物寫創作歌曲，謝銘祐也在現場演唱。

謝銘祐表示，深信林俊憲能帶給台南更好的未來，這首歌不僅為林俊憲而作，也是他寫給家鄉台南的一封「家書」，「憲予你」也就是「獻」給所有台南市民。謝銘祐說台南人重情重義，「情」當然是講情分、講交情；「義」則講求為人正派、忠誠。而林俊憲都符合，自己身為台南市民，當然希望家鄉未來由合適的人來帶領，所以才願意情義相挺，為林俊憲寫歌。對於創作此競選歌曲的理念，謝銘祐表示在台南溫暖的陽光下，對這座城市未來的充滿盼望與期許。

