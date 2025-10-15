發布國家不正常關鍵報告 林宜正：積極建構「台灣主體性史觀」
辜寬敏基金會副董事長林宜正、立委陳培瑜、張雅琳等，上午在立法院舉行「2025國家不正常關鍵報告」發布記者會。
林宜正表示，國民黨黨主席選舉傳出「境外勢力」介選疑雲，黨內卻有為中共護航的聲音，候選人鄭麗文指要讓台灣人自豪說出「我是中國人」的主張，令人質疑這場黨主席選舉，是不是在競逐「中國代理人」的大位。中國公然介入台灣最大在野黨的主席選舉，台灣民主將會受到很大的威脅。
林宜正指國民黨長期來建構並灌輸國人「大中國陰影」的史觀，使得我們無法建立一個正常的民主國家；甚至也無法建立一個正常的民主憲政體制。呼籲台灣必須積極建構一套「台灣主體性史觀」的國家歷史，這也是建構一個正常民主國家的重要起點，更是維繫和穩定民主憲政體制最重要的基石。
林宜正表示出版「2025國家不正常關鍵報告」，指出種種不正常國家的關鍵環節，提醒我們不再積非成是，要以台灣為名，建立一個自主、獨立且有尊嚴的國家。
