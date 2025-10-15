聽新聞
0:00 / 0:00
勉勵公務員 卓榮泰：要以台灣為世界的中心來思考
行政院長卓榮泰今天出席114年國家政務研究班第16期及高階領導研究班第15期聯合結訓典禮，致詞時勉勵學員們一定要清楚國家政策方向，要以台灣為世界的中心來思考。
卓榮泰表示，近日全世界十分關注關稅問題與AI的發展，尤其是台灣的角色更加重要，可以說是全世界的關注的中心，看看台灣的關稅最後會落在哪裡？美中角力下台灣要扮演什麼角色？台灣會如何發展AI產業？這些都是大家要清楚國家政策的方向及定位，尤其不要輕忽自己在職務上的角色，不輕易受中共利誘，提升回應國內外新興挑戰的能力，讓台灣在國際舞台上展現更強大的競爭力與影響力。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言