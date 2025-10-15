快訊

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

聽新聞
0:00 / 0:00

勉勵公務員 卓榮泰：要以台灣為世界的中心來思考

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
行政院長卓榮泰（前排中）今天出席114年國家政務研究班第16期及高階領導研究班第15期聯合結訓典禮，勉勵學員們要以台灣為世界的中心來思考。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（前排中）今天出席114年國家政務研究班第16期及高階領導研究班第15期聯合結訓典禮，勉勵學員們要以台灣為世界的中心來思考。記者潘俊宏／攝影

行政院卓榮泰今天出席114年國家政務研究班第16期及高階領導研究班第15期聯合結訓典禮，致詞時勉勵學員們一定要清楚國家政策方向，要以台灣為世界的中心來思考。

卓榮泰表示，近日全世界十分關注關稅問題與AI的發展，尤其是台灣的角色更加重要，可以說是全世界的關注的中心，看看台灣的關稅最後會落在哪裡？美中角力下台灣要扮演什麼角色？台灣會如何發展AI產業？這些都是大家要清楚國家政策的方向及定位，尤其不要輕忽自己在職務上的角色，不輕易受中共利誘，提升回應國內外新興挑戰的能力，讓台灣在國際舞台上展現更強大的競爭力與影響力。

行政院長卓榮泰今天出席114年國家政務研究班第16期及高階領導研究班第15期聯合結訓典禮，勉勵學員們要以台灣為世界的中心來思考。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰今天出席114年國家政務研究班第16期及高階領導研究班第15期聯合結訓典禮，勉勵學員們要以台灣為世界的中心來思考。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（前排中）今天出席114年國家政務研究班第16期及高階領導研究班第15期聯合結訓典禮，並與學員們一起合影。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（前排中）今天出席114年國家政務研究班第16期及高階領導研究班第15期聯合結訓典禮，並與學員們一起合影。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（前排左二）今天出席114年國家政務研究班第16期及高階領導研究班第15期聯合結訓典禮，並與學員們一起合影。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（前排左二）今天出席114年國家政務研究班第16期及高階領導研究班第15期聯合結訓典禮，並與學員們一起合影。記者潘俊宏／攝影

卓榮泰 行政院 舞台

延伸閱讀

談國民黨主席選舉 侯友宜：應是公平君子之爭

水庫種電惹議 嘉義縣市首座內埔子水庫光電板水質檢測結果曝

【即時短評】人事提名一延再延 賴政府不依法行政成習慣？

環部打造稀有金屬國家隊 將與經部合作輔導業者 發展回收、精煉業務

相關新聞

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

民進黨2026縣市長提名有新進度，中常會今天拍板台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程，將在明年1月12日到17日執行初選民...

王世堅金句被陸歌手編成歌 王義川斥統戰伎倆遭作家批：荒謬

民進黨立委王世堅過去的質詢金句，近期被大陸歌手編成〈沒出息〉一曲，引起兩岸民眾關注，不過綠委王義川卻大罵這是中共統戰伎倆，呼籲大家別去唱這首歌。對此，作家「漂浪島嶼」在臉書發文表示，這是反應民間心聲的神曲，不會是統戰工具，更直呼：「擔心變成統戰，是荒天下之大謬！」

國安局要查狗仔跟拍有無境外資金 黃國昌喊好：順便查精鏡傳媒

民眾黨主席黃國昌近日捲入跟監偷拍爭議，國安局長蔡明彥表態啟動機制調查境外資金。黃國昌今天表示「非常好」，也請國安局好好調...

國民黨主席選舉變演算法戰爭 選民要擦亮眼睛

國民黨主席選舉將於18日投票，在「戰鬥藍」發起人趙少康公開表示有「境外勢力」介入，用深偽、假訊息影片攻擊郝龍斌及他本人後，原本只算是溫鍋的國民黨主席選舉，轉瞬成了熱灶，吸引了不少等著看戲的民眾，在所謂的「黨員民調」中領先，並有網路流量明星郭正亮、館長陳之漢等人力挺的前立委鄭麗文，目前是公認的領頭羊。

【重磅快評】光電一條龍變罩門 民進黨能靠韓國瑜公文甩鍋？

水庫光電板成了民進黨2026的罩門？繼烏山頭水庫爭議後，藍委爆料質疑鳳山水庫曾是重要濕地，設光電板為何無需環評？高雄市政...

普發一萬預算周五拚三讀 民進黨中常會賴總統也出聲了

賴清德總統兼民進黨主席15日於民進黨中常會表示，本周五（17日），立法院會將針對「韌性特別預算案」，進行三讀程序。他拜託...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。