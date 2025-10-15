勉勵公務員 卓榮泰：要以台灣為世界的中心來思考

國民黨主席選舉將於18日投票，在「戰鬥藍」發起人趙少康公開表示有「境外勢力」介入，用深偽、假訊息影片攻擊郝龍斌及他本人後，原本只算是溫鍋的國民黨主席選舉，轉瞬成了熱灶，吸引了不少等著看戲的民眾，在所謂的「黨員民調」中領先，並有網路流量明星郭正亮、館長陳之漢等人力挺的前立委鄭麗文，目前是公認的領頭羊。

