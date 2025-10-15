聽新聞
0:00 / 0:00
多項人事提名一再延宕 朱立倫：政院不能再以拖待變
公共電視董事會董監事提名作業延宕超過10個月，引發質疑。國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨因為想一手遮天、全部以賴友友或民進黨人馬為主，他呼籲政府不能再以拖待變、甚至毫無作為想持續掌控獨立機關。
朱立倫今在中常會指出，行政院對多項人事提名至今不斷延宕，不只大法官，8月提出要提名中選會委員、公視董監事，這些都牽涉獨立機關，民進黨因為想一手遮天，全部以賴友友或民進黨人馬為主，不能開放心胸徵詢社會大眾，或依照慣例由政黨比例推薦，到現在一再延宕。
朱立倫說，不管中選會、大法官、公視，以及接下來很多人事案，民進黨不能再用以拖待變，甚至毫無作為地想持續掌控獨立機關。
此外，國民黨主席選舉倒數3天，朱立倫說，希望這次選舉非常順利、平和，未來在新任黨主席帶領下，讓國民黨更好更強，秉持公正公平態度面對選舉。他也說，希望6位黨主席候選人團結加油，黨內同志秉持民主決心，積極參與，周六出門投票，展現國民黨民主的時刻。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言