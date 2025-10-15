快訊

多項人事提名一再延宕 朱立倫：政院不能再以拖待變

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
公共電視董事會董監事提名作業延宕超過10個月，引發質疑。國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨因為想一手遮天、全部以賴友友或民進黨人馬為主，他呼籲政府不能再以拖待變、甚至毫無作為想持續掌控獨立機關。

朱立倫今在中常會指出，行政院對多項人事提名至今不斷延宕，不只大法官，8月提出要提名中選會委員、公視董監事，這些都牽涉獨立機關，民進黨因為想一手遮天，全部以賴友友或民進黨人馬為主，不能開放心胸徵詢社會大眾，或依照慣例由政黨比例推薦，到現在一再延宕。

朱立倫說，不管中選會、大法官、公視，以及接下來很多人事案，民進黨不能再用以拖待變，甚至毫無作為地想持續掌控獨立機關。

此外，國民黨主席選舉倒數3天，朱立倫說，希望這次選舉非常順利、平和，未來在新任黨主席帶領下，讓國民黨更好更強，秉持公正公平態度面對選舉。他也說，希望6位黨主席候選人團結加油，黨內同志秉持民主決心，積極參與，周六出門投票，展現國民黨民主的時刻。

