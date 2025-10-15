快訊

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

王世堅金句被陸歌手編成歌 王義川斥統戰伎倆遭作家批：荒謬

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委王義川。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王義川。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王世堅過去的質詢金句，近期被大陸歌手編成《沒出息》一曲，引起兩岸民眾關注，不過綠委王義川卻大罵這是中共統戰伎倆，呼籲大家別去唱這首歌。對此，作家「漂浪島嶼」在臉書發文表示，這是反映民間心聲的神曲，不會是統戰工具，更直呼：「擔心變成統戰，是荒天下之大謬！」

「漂浪島嶼」指出，《沒出息》由中國大陸音樂人挑選王世堅五段質詢片段再譜曲上網，沒想到竟一夕爆紅，不僅在對岸傳唱，也紅到台灣，甚至擴散至海外。他分析歌曲受歡迎的關鍵，不只是旋律洗腦，更因歌詞內容貼近人們的生活處境，「太多留言都說，歌詞寫盡一生」。

「漂浪島嶼」進一步指出，這首歌在大陸的熱度其實讓當局壓力不小，因為歌曲折射的是百姓對現實無奈與情緒宣洩，各種翻唱、改編版本湧現，儼然形成民間現象級浪潮，若再持續蔓延，恐怕就會面臨被禁播的命運。

他認為，台灣若將反映民意的歌曲視為「統戰工具」，才是最大的誤解。相反地，這首歌反而可成為民主宣傳的素材，讓大陸網友在傳唱時，看到台灣民代敢於監督官員、問政犀利的畫面，進而對民主政治產生想像。

至於王義川呼籲「不用去唱」的說法，「漂浪島嶼」則批評荒謬。他強調，真正會引發恐懼的，不是被統戰，而是歌曲同樣映照出台灣人面對現實壓力的共鳴，「沒出息的人生，引發跨海乃至國際的共鳴，甚至回洗台灣，對於任何政府，都是人民不爽的壓力」。

統戰 壓力 王義川 王世堅 綠委 民進黨

延伸閱讀

王義川告黃國昌跟監 吳怡萱：讓去年黨檢媒追殺民眾黨操作上演

【重磅快評】王世堅「沒出息」爆紅 王義川的臉就綠了

王義川憂學生被抖音統戰 鄭英耀：現行學術網路無法用

王義川批「沒出息」是中共統戰 國安局：看內容和傳散狀況

相關新聞

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

民進黨2026縣市長提名有新進度，中常會今天拍板台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程，將在明年1月12日到17日執行初選民...

王世堅金句被陸歌手編成歌 王義川斥統戰伎倆遭作家批：荒謬

民進黨立委王世堅過去的質詢金句，近期被大陸歌手編成〈沒出息〉一曲，引起兩岸民眾關注，不過綠委王義川卻大罵這是中共統戰伎倆，呼籲大家別去唱這首歌。對此，作家「漂浪島嶼」在臉書發文表示，這是反應民間心聲的神曲，不會是統戰工具，更直呼：「擔心變成統戰，是荒天下之大謬！」

國安局要查狗仔跟拍有無境外資金 黃國昌喊好：順便查精鏡傳媒

民眾黨主席黃國昌近日捲入跟監偷拍爭議，國安局長蔡明彥表態啟動機制調查境外資金。黃國昌今天表示「非常好」，也請國安局好好調...

國民黨主席選舉變演算法戰爭 選民要擦亮眼睛

國民黨主席選舉將於18日投票，在「戰鬥藍」發起人趙少康公開表示有「境外勢力」介入，用深偽、假訊息影片攻擊郝龍斌及他本人後，原本只算是溫鍋的國民黨主席選舉，轉瞬成了熱灶，吸引了不少等著看戲的民眾，在所謂的「黨員民調」中領先，並有網路流量明星郭正亮、館長陳之漢等人力挺的前立委鄭麗文，目前是公認的領頭羊。

【重磅快評】光電一條龍變罩門 民進黨能靠韓國瑜公文甩鍋？

水庫光電板成了民進黨2026的罩門？繼烏山頭水庫爭議後，藍委爆料質疑鳳山水庫曾是重要濕地，設光電板為何無需環評？高雄市政...

普發一萬預算周五拚三讀 民進黨中常會賴總統也出聲了

賴清德總統兼民進黨主席15日於民進黨中常會表示，本周五（17日），立法院會將針對「韌性特別預算案」，進行三讀程序。他拜託...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。