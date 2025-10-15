王世堅金句被陸歌手編成歌 王義川斥統戰伎倆遭作家批：荒謬
民進黨立委王世堅過去的質詢金句，近期被大陸歌手編成《沒出息》一曲，引起兩岸民眾關注，不過綠委王義川卻大罵這是中共統戰伎倆，呼籲大家別去唱這首歌。對此，作家「漂浪島嶼」在臉書發文表示，這是反映民間心聲的神曲，不會是統戰工具，更直呼：「擔心變成統戰，是荒天下之大謬！」
「漂浪島嶼」指出，《沒出息》由中國大陸音樂人挑選王世堅五段質詢片段再譜曲上網，沒想到竟一夕爆紅，不僅在對岸傳唱，也紅到台灣，甚至擴散至海外。他分析歌曲受歡迎的關鍵，不只是旋律洗腦，更因歌詞內容貼近人們的生活處境，「太多留言都說，歌詞寫盡一生」。
「漂浪島嶼」進一步指出，這首歌在大陸的熱度其實讓當局壓力不小，因為歌曲折射的是百姓對現實無奈與情緒宣洩，各種翻唱、改編版本湧現，儼然形成民間現象級浪潮，若再持續蔓延，恐怕就會面臨被禁播的命運。
他認為，台灣若將反映民意的歌曲視為「統戰工具」，才是最大的誤解。相反地，這首歌反而可成為民主宣傳的素材，讓大陸網友在傳唱時，看到台灣民代敢於監督官員、問政犀利的畫面，進而對民主政治產生想像。
至於王義川呼籲「不用去唱」的說法，「漂浪島嶼」則批評荒謬。他強調，真正會引發恐懼的，不是被統戰，而是歌曲同樣映照出台灣人面對現實壓力的共鳴，「沒出息的人生，引發跨海乃至國際的共鳴，甚至回洗台灣，對於任何政府，都是人民不爽的壓力」。
