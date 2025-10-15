國安局擬查跟拍案境外資金 黃國昌：順便調查精鏡傳媒

快訊

中央社／ 記者郭建伸台北15日電
民眾黨主席、立委黃國昌。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
民眾黨主席黃國昌遭指成立狗仔集團做政治跟監，國安局表示將調查有無境外資金介入。對此黃國昌今天受訪說，「非常好」，請國安局好好調查，順便調查精鏡傳媒集團海外資金8億多元從哪裡來。

國安局長蔡明彥表示，針對政治跟監案，將從3面向全面查察，包括加強隨扈警覺意識，涉及刑法妨礙秘密罪已在偵辦，並啟動機制調查有無境外資金介入。

黃國昌中午接受媒體訪問時回應，「非常好」，就請國安局好好調查，順便調查一下精鏡傳媒集團2019年派人躲在樓梯間拍賴清德與台南立委的照片，以及拍經濟部前部長郭智輝跟美國在台協會（AIT）的餐敘。按照民進黨定義，這才是真正的政治情蒐，應好好調查精鏡傳媒集團的海外資金8億多元從哪裡來。

黃國昌指出，海外紙上公司資本額只有1400多萬美元，卻借2800多萬美元給台灣的精鏡傳媒，這種海外資金顯然才有問題。

黃國昌表示，外界現在還不敢說他收受海外資金，都在打擦邊球、講話不敢負責任。

此外，黃國昌未表明是否提告鏡週刊，遭外界質疑是避重就輕。對此，黃國昌說，他很清楚法條構成要件，現在讓子彈飛一會兒，看這一兩天有哪些又蠢又壞的人跟上車，到時再一併處理。

