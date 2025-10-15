影／等了8年 陳亭妃公布競選歌曲「風吹風吹台南起妃」

民進黨立委林俊憲上午公布角逐台南市長競選歌曲，對手陳亭妃受訪時也曝光競選歌曲，她說「風吹風吹台南起妃」這首歌，她等了8年，終於可以呈現在大家的面前，這首競選歌曲蹲點了8年，用女性顧家、疼家、愛家的心來顧台南這個家。 民進黨立委林俊憲上午公布角逐台南市長競選歌曲，陳亭妃今天受訪時也曝光競選歌曲「風吹風吹台南起妃」，陳亭妃表示這首歌她等了8年，終於可以呈現在大家的面前，用女性顧家、疼家、愛家的心來顧台南這個家。記者曾吉松／攝影

【中央社／台北15日電】

有意爭取民進黨提名參選台南市長的立委林俊憲與陳亭妃，今天各自公布競選歌曲，隔空較勁意味十足，選戰進入白熱化。

迎戰2026地方首長選舉，民進黨選對會7日開會討論，台南市、高雄市、嘉義縣3個執政縣市初選期程。台南市部分，一方希望盡快、一方盼延後，討論後採折衷，傾向明年1月中旬執行初選民調。

台語金曲歌王謝銘祐與林俊憲等人今天在立法院召開記者會，發表謝銘祐為林俊憲量身創作的競選歌曲「憲予你」。

謝銘祐說，總是看到林俊憲為台南四處奔走，因此有了靈感，把「憲」字轉為奉獻、現在的意象。台南人重情重義，「情」是講情分、講交情，「義」則是講求為人正派、忠誠，林俊憲都符合。

謝銘祐表示，身為台南市民，當然希望家鄉由合適的人來帶領，因此才願意情義相挺，為林俊憲寫歌。

針對台南未來藝文產業規劃，林俊憲說，將盤點公有場地，改造為本土歌曲展演基地，支持本土歌曲創作團隊與青年音樂人，也要打造台南成為本土音樂創作的文化首都，讓台南市民全年都能欣賞到優質本土音樂。

陳亭妃則於媒體群組發布新聞稿，公布競選歌曲「風吹風吹台南起妃」。她說，這首競選歌曲蹲點了8年，要用女性顧家、疼家、愛家的心來顧台南這個家。

陳亭妃說，競選歌曲從旋律到歌詞，描繪的不是華麗口號，而是台南人的日常。她用女性的細膩與柔軟，用顧家、疼家、愛家的心一步一腳印地守護這座城市。

陳亭妃表示，從托育到長照、教育到防災、文化保存到城市再生，她始終相信，政治不是權力的角力，而是把城市當成家、把市民當成家人，而她蹲點8年、準備8年，就是希望能與台南攜手守護台南。

