王義川批「沒出息」是中共統戰 國安局：看內容和傳散狀況
民進黨立委王世堅過去的質詢金句，近期被大陸歌手編成「沒出息」一曲引起矚目，更引發綠委王義川大罵是中共統戰伎倆。國安局長蔡明彥今天表示，國安局會介入的個案，一定涉及國安層級，一般政治人物之間的影音攻防，國安局不會涉入。
蔡明彥今赴立法院外交國防委員會進行業務報告，國安局在中指出，中共對我滲透手法翻新，會藉由異常粉專，以知名電影或動畫為素材，運用AI技術二次創作，產製「迷因式」影音，操作「台美關稅談判」、「罷免投票」等議題爭訊，在我輿論場域擴大渲染，圖謀加劇我內部對立。
徐巧芯質疑，國安局質疑境外勢力擾亂，究竟有哪些具體案例？蔡明彥回應「非常多」。徐巧芯進一步點名，大陸歌手將民進黨立委王世堅的質詢金句編成「沒出息」一曲，引來綠委王義川指控是中共統戰伎倆，國安局如何認定？
蔡明彥第一時間回應「要看內容和傳散的狀況」，面對追問，蔡明彥說，國安局會關注總體的傳散數字；對個案而言，國安局會介入查察的個案，一定是要拉高到國安層級，一般政治人物彼此之間的影音攻防，國安局不會涉入。
蔡明彥進一步說，會涉及國安層次的爭訊，例如涉及汙衊國家元首、涉及重要對外關係，或是選舉、疫情、救災等國家重要期間。
徐巧芯為此再舉例國民黨在大罷免時推出的「萊爾校長」廣告，也引來許多網友二創，是否也可能是中共運用新興技術擾亂台灣社會？尤其若如王義川所警告的「沒出息」傳遍全台，假如是中共的統戰伎倆，豈不是非常非常危險？
蔡明彥重申，第一要看行為者是否是中共所傳散？其次要看傳散內容，若涉及國安層次，如元首、對外關係、救災重大疫情等。否則媒體上的類似個案太多了。他強調，國安局的能量，會聚焦在國安議題上。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言