王義川批「沒出息」是中共統戰 國安局：看內容和傳散狀況

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
大陸高手將綠委王世堅的發言編成「沒出息」一曲引起矚目，更引發綠委王義川大罵是中共統戰伎倆。國安局長蔡明彥在回答立委徐巧芯質詢時表示，一般政治人物之間的影音攻防，國安局不會涉入。記者李人岳／攝影
大陸高手將綠委王世堅的發言編成「沒出息」一曲引起矚目，更引發綠委王義川大罵是中共統戰伎倆。國安局長蔡明彥在回答立委徐巧芯質詢時表示，一般政治人物之間的影音攻防，國安局不會涉入。記者李人岳／攝影

民進黨立委王世堅過去的質詢金句，近期被大陸歌手編成「沒出息」一曲引起矚目，更引發綠委王義川大罵是中共統戰伎倆。國安局蔡明彥今天表示，國安局會介入的個案，一定涉及國安層級，一般政治人物之間的影音攻防，國安局不會涉入。

蔡明彥今赴立法院外交國防委員會進行業務報告，國安局在中指出，中共對我滲透手法翻新，會藉由異常粉專，以知名電影或動畫為素材，運用AI技術二次創作，產製「迷因式」影音，操作「台美關稅談判」、「罷免投票」等議題爭訊，在我輿論場域擴大渲染，圖謀加劇我內部對立。

徐巧芯質疑，國安局質疑境外勢力擾亂，究竟有哪些具體案例？蔡明彥回應「非常多」。徐巧芯進一步點名，大陸歌手將民進黨立委王世堅的質詢金句編成「沒出息」一曲，引來綠委王義川指控是中共統戰伎倆，國安局如何認定？

蔡明彥第一時間回應「要看內容和傳散的狀況」，面對追問，蔡明彥說，國安局會關注總體的傳散數字；對個案而言，國安局會介入查察的個案，一定是要拉高到國安層級，一般政治人物彼此之間的影音攻防，國安局不會涉入。

蔡明彥進一步說，會涉及國安層次的爭訊，例如涉及汙衊國家元首、涉及重要對外關係，或是選舉、疫情、救災等國家重要期間。

徐巧芯為此再舉例國民黨在大罷免時推出的「萊爾校長」廣告，也引來許多網友二創，是否也可能是中共運用新興技術擾亂台灣社會？尤其若如王義川所警告的「沒出息」傳遍全台，假如是中共的統戰伎倆，豈不是非常非常危險？

蔡明彥重申，第一要看行為者是否是中共所傳散？其次要看傳散內容，若涉及國安層次，如元首、對外關係、救災重大疫情等。否則媒體上的類似個案太多了。他強調，國安局的能量，會聚焦在國安議題上。

國安局 蔡明彥 中共 王義川

