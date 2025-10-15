辜寬敏基金會：光復節象徵國民黨台灣占領再淪陷

國民黨主席選舉屢傳境外勢力介選，辜寬敏基金會今天公布「國家不正常關鍵報告」，談及台灣最大的不正常，就是一個以「中國」為名的政黨，至今仍然執意懷抱大中國意識形態。此外，立法院今年修法增加國定假日，其中所謂的光復節更是象徵「台灣再淪陷」。

辜寬敏基金會上午在立法院舉行「2025國家不正常關鍵報告」發布記者會，包括辜寬敏基金會副董事長林宜正、台灣永社理事長羅承宗、台灣安保協會理事宋承恩、東吳大學兼任講師王鼎棫，還有民進黨立委張雅琳、陳培瑜等人皆受邀出席。

辜寬敏基金會表示，近期國民黨主席選舉傳出「境外勢力」介選疑雲，黨內卻仍然有為中共護航的聲音，候選人鄭麗文更喊出「要讓台灣人自豪說出『我是中國人』」等主張，也令人質疑是否在競逐「中國代理人」大位。

辜寬敏基金會董事長王美琇說明，國民黨長期灌輸國人根基於「大中國陰影」的錯誤史觀，導致台灣無法建立一個正常的民主憲政體制，因此必須積極建構「台灣主體性史觀」的國家歷史，這也是建構正常民主國家的重要起點，更是維繫和穩定民主憲政體制最重要的基石。

羅承宗指出，富麗堂皇的中正紀念堂、遍布全台各地的中正路，起因為紀念黨國威權時代的獨裁者，「蔣總統萬歲」只是一個荒誕的馬屁，然而該位大獨裁者已經去世50年，如今中正路依舊遍布全台陰魂不散，台灣人為了國家正常化的辛勤大打拚，正在朝向反方向加速前進。

羅承宗再指，10月25日被定為所謂的「台灣光復節」，其實這是國民黨統治台灣的占領日，更是釀成日後二二八事件的開端，站在台灣人的立場來看，那天的台灣不是被「光復」，而是繼荷蘭、清國、日本後的「再淪陷」，然而這個由黨國意識形態編造美化的「台灣光復」，如今竟然由藍白聯手蠻橫地變成法定放假紀念日。

王鼎棫認為，國定假日是影響生活思考的媒介，透過大中國意識的薰陶，光復節竟然成為放假日，台灣要如何與其他國家正常交往，未來如果有機會重新制定國定假日，朝野政黨應該尋求最大公約數，例如12月10日美麗島事件發生之日、5月19日同婚專法制定紀念日等。

張雅琳表示，空間不只是建築地點或設施，其實也是權力展現的空間，台灣已經是解嚴國家、自由的民主社會，中正紀念堂位在台北市精華地段，過去也有多次嘗試轉型的討論，台灣不妨參考南韓、西班牙等國的案例。

陳培瑜則說，立法院最近在處理韌性特別預算，國民黨立委馬文君大砍國防預算，就連戰備時期的用水用油都有意見，這正是國民黨對台灣最大的傷害，該黨最近在黨主席選舉也遇到境外勢力影響，「你們總算學到了一些什麼，台灣走向一個正常國家，需要你們一起努力。」

