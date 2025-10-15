【重磅快評】幫大鯨魚對抗小蝦米 且看賴政府的「沒出息」！

聯合報系的專題報導「光電風災啟示錄」，揭露光電政策暴衝四年翻船、十億元教訓的結果是，全民為高電價災後清理光電板等後遺症埋單；於此同時，經常針砭時政的醫師蘇一峰因在臉書指控疑有清潔人員使用藥水清洗光電板，卻遭七大光電協會聯合聲明提告，身兼民進黨台南市黨部主委的民進黨立委郭國文還搶先為業者發聲，賴政府的經濟部、農業部也急跟進跳出來「闢謠」。

民進黨政府為水面型光電一路「開綠燈」，已是不爭事實；在此過程中使誰獲利，又衍生什麼後果？更毫無疑問是全民關注的公共議題，無論業者與政府，本就應接受來自各方的監督與質疑，更有義務拿出資料與事證去回應質疑。但如今，小老百姓動輒面對司法威嚇，卻似成了禁忌話題。

但看這次關於台南市烏山頭水庫疑有清潔人員使用藥水清洗光電板的傳聞，全民皆知水庫水源地嚴禁開發，也有多起民眾因汙染水源受罰案例。如今光電業者竟然可以大刺刺的在水庫中「清洗」光電板，且汙水很可能就直接排入水庫，當然讓民眾心慌。

目前的爭執點在於，光電業者會不會使用清潔劑清洗光電板？見諸網路上的一些影片，顯然這並非是「絕對不可能」，民眾、輿論或蘇一峰就此提出質疑，合情合理，這也是民主國家保障言論自由之核心價值所在。

更進一步言，蘇一峰及媒體為此質疑，還找到並提出了該「全國環境水質監測資訊網」中所載資料，指水庫水質檢出陰離子界面活性劑，更是「合理懷疑」業者使用清潔劑的重要佐證。

誠然，介面活性劑除了來自清潔劑，也有可能來自藻類與水生植物代謝物、動植物遺體與有機物分解等，並非汙染；但如此對於牽涉重大公共利益之事，既有合理懷疑，從來都應是業者或政府「從從容容、遊刃有餘」拿出實據反駁即足；若動輒上綱到對人民的質疑提告，雖是其權益，卻未免予人應對「匆匆忙忙、連滾帶爬」、莫非是想藉提告遮醜等聯想。

尤其，相關報告書還傳出網路頁面如今已顯示「找不到頁面」畫面，就更加啟人疑竇政府在此事中的角色。也難怪連民進黨立委陳亭妃都看不下去，呼籲經濟部、農業部應落實將光電板清洗監測資料公開，以消弭民間疑慮。

更奇怪的是，陳亭妃臉書分享質詢重點，該篇文章下方卻快速湧入逾千則留言，其中不乏大量重複、相似的抨擊「配合藍白」等撻伐內容。但在逾千的負面留言同時，卻有逾兩千的翻倍按讚數，顯然「刻意帶風向洗板民意」與真實民意之間，正在進行激烈的拉扯與交鋒，卻不知前者又是誰在幕後主導？

種種事跡顯示，「政府幫大鯨魚對抗小蝦米」爛戲，可能已成當今常態。至於人民評判孰是孰是非的關鍵，恰恰就是國民黨立委謝龍介的一句：「我是不能問嗎？」台灣民主一路艱辛發展，人民好不容易獲得了批判、監督政商的偌大言論自由，卻未料至賴政府主政迄今，幾乎是朝著「解決不了問題，就先解決提出問題的人」一面倒。這恐怕是在爭執水庫是否遭清潔劑汙染之餘，更值得人民警覺之事。

