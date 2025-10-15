快訊

路邊拍總統車隊警指違法 蔡明彥：維安對象可能受擾時行必要查核

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
高雄發生民眾拍攝賴總統車隊，卻遭員警制止警告的狀況。國安局長蔡明彥表示，一切要看現場狀況，由當場的維安人員處理，不過會要求加強執勤人員的溝通技巧。記者李人岳／攝影
高雄發生民眾拍攝賴總統車隊，卻遭員警制止警告的狀況。國安局長蔡明彥表示，一切要看現場狀況，由當場的維安人員處理，不過會要求加強執勤人員的溝通技巧。記者李人岳／攝影

日前在高雄發生民眾在路邊想拍攝賴總統車隊，卻遭員警制止還警告涉及違法的狀況。國安局蔡明彥今天表示，特勤人員在維安對象可能受滋擾時，可以進行必要交通管制和身分、物件查核，一切要看現場狀況，由當場的維安人員處理，不過會要求加強執勤人員的溝通技巧。

高雄鳥松區日前發生民眾在路邊要拍攝賴總統的車隊，卻遭員警制止，還搬出法條警告涉及違反刑法的狀況。引發立委徐巧芯在立法院外交國防委員會質疑，難道現在連拍攝總統車隊都違法，要被管制了嗎？

警政署長張榮興回答「不見得是這樣的狀況」。他表示總統維安的道路警衛負責沿途安全，警政署針對這起個案會去了解，原則上就是一定要保障總統的安全。

徐巧芯追問，國安部門要確定民眾拍攝總統車隊，到底是不是國安問題？國安局長蔡明彥急著表示，依照特勤條例施行細則以及作業要點，針對維安對象的行進動線，若有可能出現驚滋擾狀況，特勤維安人員可以進行必要的交通管制和人員身分、攜帶物件查核。

蔡明彥說，車隊行進、上下車過程中是最容易發生事情的時間點。美國已故總統雷根就曾在上下車時遭槍擊，厄瓜多上周也發生總統車隊遭丟石塊的狀況，因此執勤人員往往精神比較緊繃，希望民眾能配合維安措施。

蔡明彥在會後說明，特勤維安要看每個現場的狀況，由現場維安人員針對是不是有對總統維安產生驚滋擾之虞，他們會做現場處理。後續會請特勤維安人員在與民眾溝通要更注意技巧。

對於員警在值勤當下的態度，蔡明彥說，會再與警政署討論。

