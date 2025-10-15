公視新任董監事提名延宕 陳玉珍：民進黨不想執政可以下台

公視新任董監事提名作業至今已延宕超過十個月，被公視董監事審查委員蕭旭岑質疑「擺爛不作為」。國民黨立委陳玉珍今表示，行政院應依法行政，她質疑不提名的原因為何，是內部人事鬥爭沒有完成嗎？不得而知。若不想當執政黨，可以考慮下台。

本屆公視董事會於5月31日任期屆滿，依法行政院文化部應於六個月前進行新一屆董事會董監事提名作業，但至今已延宕超過十個月。依法，現任董事可以合法延任至下一屆董事會產生為止。

蕭旭岑說，民進黨政府利用「擺爛」、「裝死」，行政不作為的招式，意欲要將原應屬於全民的公共媒體緊緊抓在手裡。這不但違背公共媒體不應由執政當局掌控的精神，更是明顯的違法，他建議國民黨立院黨團要求行政院長卓榮泰提出說明。

針對公視新任董監事提名延宕，陳玉珍說，現在政府行政懈怠，不只公視，中選會不也如此？她認為，行政院仍應依法行政，不管是人事提名，或是依照三讀通過法律應編列的預算，如軍人加薪、提高退休警消退休金等，應編的預算要編，應提的人事要提。

陳玉珍呼籲不要把心思放在政治鬥爭，她也質疑不提名的原因是什麼，是內部人事鬥爭沒有完成嗎？不得而知。政府應該做的就是要做，如果真的不想要當執政黨，那也可以考慮下台。

