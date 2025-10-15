足協未善待運動員？ 審計長允諾今天公布查核報告
台灣男足在亞洲盃資格賽以1：6不敵泰國，意外引發足協爭議。民眾黨立委黃國昌指出，足協並未善待運動員，要求審計部應公布相關查核報告；審計長陳瑞敏允諾，今天會將中華民國足協相關費用核銷合理性等2份報告公告於審計部官網。
亞洲盃資格賽最終輪，台灣男足以1：6不敵泰國，遭到淘汰。台灣男足苦吞敗仗後，總教練黃哲明宣布請辭，但他指出足協支援不足，得好好正視問題。
黃國昌今天於立法院財政委員會質詢時指出，繼黃哲明請辭，台灣隊長陳柏良也公開抨擊足協「台灣人欺負台灣人」，先前出國比賽，住宿條件簡陋且訓練設備不足，呼籲中華民國足球協會在待遇上，給予球員更多尊重。
黃國昌表示，先前已多次要求審計部查核運動協會，是否確實將經費用在運動員身上，要求審計部公布監督行政法人訓練中心補助團體執行情況書面報告，以及查核中華民國足協相關費用核銷合理性，這2份報告應公告於審計部官網。
陳瑞敏允諾，今天下班前，會把報告公開於網站上。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言