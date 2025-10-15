足協未善待運動員？ 審計長允諾今天公布查核報告

台灣男足在亞洲盃資格賽以1：6不敵泰國，意外引發足協爭議。民眾黨立委黃國昌指出，足協並未善待運動員，要求審計部應公布相關查核報告；審計長陳瑞敏允諾，今天會將中華民國足協相關費用核銷合理性等2份報告公告於審計部官網。

亞洲盃資格賽最終輪，台灣男足以1：6不敵泰國，遭到淘汰。台灣男足苦吞敗仗後，總教練黃哲明宣布請辭，但他指出足協支援不足，得好好正視問題。

黃國昌今天於立法院財政委員會質詢時指出，繼黃哲明請辭，台灣隊長陳柏良也公開抨擊足協「台灣人欺負台灣人」，先前出國比賽，住宿條件簡陋且訓練設備不足，呼籲中華民國足球協會在待遇上，給予球員更多尊重。

黃國昌表示，先前已多次要求審計部查核運動協會，是否確實將經費用在運動員身上，要求審計部公布監督行政法人訓練中心補助團體執行情況書面報告，以及查核中華民國足協相關費用核銷合理性，這2份報告應公告於審計部官網。

陳瑞敏允諾，今天下班前，會把報告公開於網站上。

