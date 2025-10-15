快訊

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

長榮空服員曝請假苛刻「生病明碼標價」 工會揚言高層再神隱將陳抗

足協未善待運動員？ 審計長允諾今天公布查核報告

中央社／ 台北15日電
現任審計長陳瑞敏。聯合報記者葉信菉／攝影
現任審計長陳瑞敏。聯合報記者葉信菉／攝影

台灣男足在亞洲盃資格賽以1：6不敵泰國，意外引發足協爭議。民眾黨立委黃國昌指出，足協並未善待運動員，要求審計部應公布相關查核報告；審計長陳瑞敏允諾，今天會將中華民國足協相關費用核銷合理性等2份報告公告於審計部官網。

亞洲盃資格賽最終輪，台灣男足以1：6不敵泰國，遭到淘汰。台灣男足苦吞敗仗後，總教練黃哲明宣布請辭，但他指出足協支援不足，得好好正視問題。

黃國昌今天於立法院財政委員會質詢時指出，繼黃哲明請辭，台灣隊長陳柏良也公開抨擊足協「台灣人欺負台灣人」，先前出國比賽，住宿條件簡陋且訓練設備不足，呼籲中華民國足球協會在待遇上，給予球員更多尊重。

黃國昌表示，先前已多次要求審計部查核運動協會，是否確實將經費用在運動員身上，要求審計部公布監督行政法人訓練中心補助團體執行情況書面報告，以及查核中華民國足協相關費用核銷合理性，這2份報告應公告於審計部官網。

陳瑞敏允諾，今天下班前，會把報告公開於網站上。

中華民國 黃國昌 運動

延伸閱讀

監委濫用公務車調查仍無結果 監院：應該10月有結果

民進黨團監院檢舉規避政治獻金法 黃國昌嗆：國家機器鬥爭政敵

水庫設光電板 卓榮泰：若無法處理水質問題就不開發

2026選新北市長？李四川曝態度 還爆「蔣萬安現在根本不理我」

相關新聞

路邊拍總統車隊警指違法 蔡明彥：維安對象可能受擾時行必要查核

日前在高雄發生民眾在路邊想拍攝賴總統車隊，卻遭員警制止還警告涉及違法的狀況。國安局長蔡明彥今天表示，特勤人員在維安對象可...

被當中國女通緝犯 國人在德機場遭絕望盤查4小時

一名鄭姓國人日前在德國法蘭克福機場入境時遭海關和警察盤查，懷疑其為中國女通緝犯且所持護照為假造，最後她被關在「小房間」裡...

蔡明彥：中共「公私協力」駭客侵害 政府服務每天受280萬次攻擊

中央廣播電台爆出遭駭客侵入官網，將首頁置換成中共五星旗。國安局長蔡明彥表示，中共對於我方政府網站的駭客攻擊，每天已達28...

國安局擬查跟拍案境外資金 黃國昌：順便調查精鏡傳媒

民眾黨主席黃國昌遭指成立狗仔集團做政治跟監，國安局表示將調查有無境外資金介入。對此黃國昌今天受訪說，「非常好」，請國安局...

足協未善待運動員？ 審計長允諾今天公布查核報告

台灣男足在亞洲盃資格賽以1：6不敵泰國，意外引發足協爭議。民眾黨立委黃國昌指出，足協並未善待運動員，要求審計部應公布相關...

王義川批「沒出息」是中共統戰 國安局：看內容和傳散狀況

民進黨立委王世堅過去的質詢金句，近期被大陸歌手編成「沒出息」一曲引起矚目，更引發綠委王義川大罵是中共統戰伎倆。國安局長蔡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。