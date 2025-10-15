監院查天坑、光電等案不公開進度 搬「監察法」稱有限制

烏山頭水庫光電板近期引發關注，國民黨立委吳宗憲今質詢監察院代理秘書長王增華是否有在調查。王增華回應，美濃天坑、光電板在水庫上、颱風後有13萬片光電板受損等案都在調查中，但因「監察法」第26條有類似偵查不公開的規定，限制相關人員不能對外說明。

立法院司法及法制委員會今天邀請監察院代理秘書長等人列席說明立法計畫，並備質詢。吳宗憲關心有關環境汙染破壞及光電板的議題，批評賴政府時期監察院不如扁政府時期一樣勇於查案，現在監委看到的「不是山頭而是顏色」。

吳宗憲抨擊，過去在打2024總統大選時，監察院甚至加入戰場打「恩恩案」，當時對外說明，甚至隨時跟媒體更新進度，還說司法歸司法、監察歸監察；面對民眾黨立委黃國昌質詢的案子，就說司法調查中不能介入，監察院不能如此雙標。

吳宗憲質詢，那請問現在外界關注的高雄、台南等濫墾弊案，監察院有沒有調查？王增華回應，高雄濫墾，也就是所謂美濃天坑，已經有委員發函了解，正在搜集資料。吳宗憲追問，所以可以跟「恩恩案」一樣公開調查進度？尤其這些很多是社會矚目的指標案件；王增華表示，光電板在水庫上、颱風後有13萬片光電板受損等案也有在調查，但因為「監察法」第26條有類似偵查不公開的規定，限制調查委員、相關人員不能對外說明。

吳宗憲批評，在「恩恩案」時監察法第26條就不見了，那現在又有了，更何況監察法第26條根本都沒講到檢調或司法機關，「監察法施行細則」第27條也沒講到不停止調查等問題，兩條法規都沒有相關問題，監察院早就該公布調查進度；這會尊重監察院法律解釋，但大家疑惑得是到底要相信過去的監察院，還是現在的監察院？

吳宗憲指出，除了美濃天坑案，還有馬頭山棄置案、大樹濫墾及光電濫挖案件、大坪頂保護區變柏油山等案，這些監察院都應該調查，因為不是只有公務員違法才出來，公務員怠於執行職務，監察院也要介入。王增華表示，這完全正確。

