被當中國女通緝犯 國人在德機場遭絕望盤查4小時
一名鄭姓國人日前在德國法蘭克福機場入境時遭海關和警察盤查，懷疑其為中國女通緝犯且所持護照為假造，最後她被關在「小房間」裡4小時，離開時崩潰大哭，渾身發抖。我外交部指出，駐處在事發當日就接獲該國人的同事撥打急難救助電話通報，調查結束後也第一時間聯繫本人關心，外交部將持續關注後續情形，提供當事人必要協助。
鄭姓國人在臉書分享這段經歷。她說，上周忙完曼谷書展，搭乘凌晨飛機前往法蘭克福，還跟從台北出發的同事約好在行李轉盤處碰面一起去飯店。
詎料，在海關查驗護照時，對著鏡頭連拍數次照片都沒能通過，她向對方解釋因為自己做過牙齒矯正臉型改變很多，其餘的身分證明文件包含身分證和健保卡都是年紀更輕的時候拍攝，難以佐證。
她說，「（海關）打了一通電話後，一名警察出現，把我帶進小房間。那一刻，惡夢正式開始。」
據她所述，過程中好幾位男女警員輪番拿著護照照片與她反覆比對，德方人員顯然不太相信她的說明，且過程中搜包包、拍照、查看手機的通訊和社群平台紀錄，要求她簽署「同意被限制自由」的聲明書；一度有男警朝她大吼「妳到底是誰？來這裡幹什麼？」、「妳是中國人對不對？這本護照是假的，我們查過了根本沒有這個護照！」到後來，有女警仔細詢問她的牙套療程，想比對確認，另一邊他們拿著一張中國女通緝犯的照片，和她的護照照片比對，「我看那張臉時差點暈過去，根本完全不像。」
直到後來，有一名德國女警對她說，相信她是本人，但仍要呈報上級，讓她崩潰大哭，不停道歉，「我不知道自己在道什麼歉，只覺得又害怕又委屈。」最後德方的上級批准放行。
回憶那段在小房間的時候，鄭姓國人說，她最擔心的不是被遣返回台，而是送中，「因為我發現他們其實搞不清楚台灣和中國的差別。他們拒絕讓我聯繫大使館，那種無助感真的讓人絕望。」
我外交部回應，外交部一向重視旅外國人權益及安全，本案我國駐法蘭克福辦事處在事發當日接獲鄭女士同事撥打急難救助電話通報後，即持續關切案情狀況，調查結束後也第一時間聯繫鄭女士表達關心；外交部將持續關注後續相關情形，並在符合當地法令及國際慣例前提下，提供當事人所需的必要協助。
