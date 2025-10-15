快訊

否認明年2月接立院黨團總召 蔡其昌：沒這件事情

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委蔡其昌。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委蔡其昌。圖／聯合報系資料照片

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天和台中地方黨公職舉行便當會，會中定調2026台中市長參選人為立委何欣純，台中另一位綠委蔡其昌則留在中央協助，部分人士解讀「在中央協助」有明年2月接任立院黨團總召意味。蔡其昌今天表示，沒有這件事情，媒體常常點名他、幫他找位置，但他只有一個人，能力也沒那麼好。

蔡其昌指出，便當會大部分時間都在講中央政策，希望讓地方議員了解，賴總統也聽取地方議員對國家政策或民眾希望協助解決的事項，如台中的中小企業在關稅後所面臨工具機、加工產業的衝擊和影響，總統也和大家說明中央面對關稅衝擊時做了哪些措施。

蔡其昌說，賴總統也表達想法，希望他能夠留在中央協助他，台中未來則希望經營交給何欣純，至於未來是否接任黨團總召？蔡其昌說，賴總統沒談，沒有這件事情。如果賴總統覺得他留在中央對執政幫忙比較大，那他也很願意奉獻能力來協助賴總統。

蔡其昌 何欣純

賴清德定調何欣純2026出戰台中 盧秀燕笑：上班時間不談選舉

影／不是蔡其昌…賴總統欽點她參戰2026選台中市長？何欣純回應了

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

相關新聞

路邊拍總統車隊警指違法 蔡明彥：維安對象可能受擾時行必要查核

日前在高雄發生民眾在路邊想拍攝賴總統車隊，卻遭員警制止還警告涉及違法的狀況。國安局長蔡明彥今天表示，特勤人員在維安對象可...

被當中國女通緝犯 國人在德機場遭絕望盤查4小時

一名鄭姓國人日前在德國法蘭克福機場入境時遭海關和警察盤查，懷疑其為中國女通緝犯且所持護照為假造，最後她被關在「小房間」裡...

蔡明彥：中共「公私協力」駭客侵害 政府服務每天受280萬次攻擊

中央廣播電台爆出遭駭客侵入官網，將首頁置換成中共五星旗。國安局長蔡明彥表示，中共對於我方政府網站的駭客攻擊，每天已達28...

賴清德定調何欣純2026出戰台中 盧秀燕笑：上班時間不談選舉

台中市2026選戰提前打響，賴清德總統昨天赴台中與民進黨黨公職便當會，定調由立委何欣純出戰；藍營力拚接棒現任市長盧秀燕，...

公視新董監事提名也延宕 學者：政院裝死把「公視法」當擺設？

本屆公視董事會已於5月31日任期屆滿，依法行政院文化部應於六個月前進行新一屆董事會董監事提名作業，但至今已延宕超過十個月...

綠啟動2026選戰 何欣純拚台中市長

二○二六年縣市長選舉腳步逼近，民進黨內部布局逐漸明朗。兼任民進黨主席的賴清德總統昨在台中市召開地方黨公職「便當會」，據悉...

