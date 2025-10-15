聽新聞
0:00 / 0:00
否認明年2月接立院黨團總召 蔡其昌：沒這件事情
身兼民進黨主席的賴清德總統昨天和台中地方黨公職舉行便當會，會中定調2026台中市長參選人為立委何欣純，台中另一位綠委蔡其昌則留在中央協助，部分人士解讀「在中央協助」有明年2月接任立院黨團總召意味。蔡其昌今天表示，沒有這件事情，媒體常常點名他、幫他找位置，但他只有一個人，能力也沒那麼好。
蔡其昌指出，便當會大部分時間都在講中央政策，希望讓地方議員了解，賴總統也聽取地方議員對國家政策或民眾希望協助解決的事項，如台中的中小企業在關稅後所面臨工具機、加工產業的衝擊和影響，總統也和大家說明中央面對關稅衝擊時做了哪些措施。
蔡其昌說，賴總統也表達想法，希望他能夠留在中央協助他，台中未來則希望經營交給何欣純，至於未來是否接任黨團總召？蔡其昌說，賴總統沒談，沒有這件事情。如果賴總統覺得他留在中央對執政幫忙比較大，那他也很願意奉獻能力來協助賴總統。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言