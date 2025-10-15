否認明年2月接立院黨團總召 蔡其昌：沒這件事情

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天和台中地方黨公職舉行便當會，會中定調2026台中市長參選人為立委何欣純，台中另一位綠委蔡其昌則留在中央協助，部分人士解讀「在中央協助」有明年2月接任立院黨團總召意味。蔡其昌今天表示，沒有這件事情，媒體常常點名他、幫他找位置，但他只有一個人，能力也沒那麼好。

蔡其昌指出，便當會大部分時間都在講中央政策，希望讓地方議員了解，賴總統也聽取地方議員對國家政策或民眾希望協助解決的事項，如台中的中小企業在關稅後所面臨工具機、加工產業的衝擊和影響，總統也和大家說明中央面對關稅衝擊時做了哪些措施。

蔡其昌說，賴總統也表達想法，希望他能夠留在中央協助他，台中未來則希望經營交給何欣純，至於未來是否接任黨團總召？蔡其昌說，賴總統沒談，沒有這件事情。如果賴總統覺得他留在中央對執政幫忙比較大，那他也很願意奉獻能力來協助賴總統。

商品推薦