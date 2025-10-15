遭疑擴大對美採購在關稅換什麼 陳駿季罕怒回勿刻意曲解 張啓楷氣拍桌

我國穀物等相關公協會所組成的在農訪團，今年9月17日訪美期間與美國農產品相關協會簽署採購意向書，我方並規畫在未來4年購買超過100億美元的黃豆、玉米、小麥和牛肉。立委張啓楷今天說，擴大採購究竟在關稅談判換了什麼。農業部長陳駿季罕動怒回應，買賣不是對價關係，和關稅談判並無絕對關係。

農業部日前指出，本次公協會與業者赴美採購標的為黃豆、飼料玉米、小麥、牛肉等4項產品，這些都是國內高度仰賴進口、畜牧產業有需要、進口對消費者有利的產品。至於提高農產品購買金額是否有助關稅談判，陳駿季當時指出，擴大採購並非由政府出資，而是業者根據未來需求決定。

立法院經濟委員會今天邀請陳駿季列席報告業務概況，並備質詢。張啓楷質詢時說，他接獲農民陳情，農民擔心4年3000億新台幣的擴大進口，會對本地農民造成衝擊。今年截至9月，美國黃豆、小麥、玉米占台灣市場比率分別是54.4%、78.1%和73%%。

陳駿季說，台灣黃豆自給率只有0.02％，約1000多公頃而已，台灣種的黃豆都是糧食用，進口的黃豆都是飼料用，是不一樣的，擴大進口能讓飼料成本降低，對農民反而是有幫助的。

張啓楷表示，好的談判應該有給有拿，台灣擴大25%對美採購量，台灣究竟在關稅上換到了什麼？

陳駿季表示，這次簽署的是採購意向書而不是合約，採購量是業者根據未來需求而決定，並不是政府的要求，要求張啓楷不要誤導方向，買賣絕對不是對價關係。

張啓楷聽後不滿拍桌2次怒回，「我有什麼誤導？憑什麼我說的不對？25%的擴大採購量會造成什麼衝擊，就要說出來啊！」

陳駿季不滿回擊，「我不知道委員是不是有在開直播，擴大採購進來的黃豆、小麥、玉米對農民是有絕對幫助的，而不是曲解和誤導，採購和關稅並沒有絕對關係，不應該把兩者硬是掛勾在一起」。

由於兩人在台上劍拔弩張，召委陳亭妃隨即宣布先休息5分鐘，休息時間陳駿季和張啓楷仍持續針對擴大黃小玉進口一事爭論。現場農業部職員則表示「第一次看到部長（陳駿季）這麼生氣」。

