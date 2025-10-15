監委濫用公務車調查仍無結果 監院：應該10月有結果

眾多監察委員涉濫用公務車事件原預計9月會處理，民眾黨立委黃國昌今質詢監察院代理秘書長王增華有關該案調查進度，王增華回應，紀律委員會於9月有書面質詢、約詢、調閱相關資料等作為，調查報告初稿已經出來，但還未審查，應該在10月會有結果。

總預算話題持續引發討論，立法院司法及法制委員會今天邀請監察院代理秘書長等人列席說明立法計畫時，黃國昌質詢王增華，總預算停擺之際，大家也關注監察院「濫用公務車」事件，因為這是拿公帑做私事，該事件說要移送監察院紀律委員會，結果紀律委員會任期7月底到了，就沒有然後了；8月時說新的紀律委員會要重啟調查，追加預算的黨團協商時，王增華也承諾9月會處理，那現在進度如何？

王增華回應，紀律委員會於9月有書面質詢，也有約詢、調閱相關資料，也有請相關單位調券等作為，調查報告初稿已經出來，但還未審查，應該在10月會有結果。

黃國昌批評，沒有具體立法計畫，那大家就會看監察院的職責是否有依法履行，這對民意代表行使各項職權時都會納入考慮，因為審預算不是因為私人人情，要看監察院表現如何，是否值得納稅人花錢讓監察院做事情。

