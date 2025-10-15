【即時短評】人事提名一延再延 賴政府不依法行政成習慣？

公共電視董事會董監事提名作業延宕超過10個月，最新進度仍停在今年1月立法院完成審委名單。無論卓內閣如何解釋，都難逃「不依法行政」的批評；行政院、文化部至今噤聲，未向外界說明延宕原因。但無端拖延法定程序，不免讓人懷疑背後是否藏有政治考量，又要各界如何信任公廣的獨立性與公信力？

公共電視董監事任期今年5月19日屆滿，依照「公共電視法」規定，董事任期屆滿6個月前應改聘，意即文化部早該在2024年底，進行新一屆董事會董監事提名作業，如今已是2025年10月卻無動靜。曾任公視董監事審查委員的中正大學教授羅世宏也質疑「公視法是擺設？」

事實上，賴政府拖延人事提名早已罄竹難書。依新修正的「憲法訴訟法」，大法官人數未達15人時，總統應於2個內補提；然而，大法官人選自7月底提名遭立法院2度否決後，賴總統至今未提名新的人選，憲法法庭持續停擺。儘管朝小野大、人才難尋，賴政府也該主動說明進度，而非讓外界有消極觀感。

同樣戲碼也在中選會上演。中選會6名委員任期至11月3日，依「中選會組織法」規定，行政院應於8月3日前提名新人選，卻逾期2個月仍未見名單，就連現任中選會主委李進勇都憂心影響地方選舉。卓榮泰昨天為此三度道歉，強調「會在本月提出」，但何時能兌現，各界仍霧裡看花。

從大法官到中選會，再到公視董監事，人事一再延宕，賴總統和行政院似乎把延遲當成習慣，忘了每一次拖延，都讓各界對民進黨政府是否依法行政失去信心。儘管公視法允許現任董事合法延任到下一屆董事會產生，但這絕非無限延長的「免死金牌」，若放任情況惡化，將坐實外界質疑民進黨政府緊抓公共媒體的疑慮。

「依法行政」不是口號，也是政府最基本的自我約束，賴總統及卓榮泰也時常將這四字掛在嘴邊，卻屢被質疑不尊重制度，以政治盤算凌駕法定程序。賴政府若要挽回社會信任，該做的不只有道歉，而是立即提出各項人事名單，讓一切重回軌道，別讓延宕成為常態。

