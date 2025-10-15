逃逸外勞租地種菜成農民對手 農業部：已增合法移工

國民黨立委張嘉郡今天質詢指出，有逃逸外勞租地種菜，用藥物達到快速生產，非法又低成本，成了台灣農民的對手，農業部長陳駿季說，這是系統性結構問題，已增加合法農業移工。

立法院經濟委員會今天邀請陳駿季報告農業部業務。

張嘉郡質詢指出，外勞原本該是幫手，但現在有逃逸外勞不再打工，而是當工頭租地種菜，不但身分非法還使用藥物讓蔬菜快速生長，成本非常低，處在灰色地帶的外勞成了農民的對手，農業部應該保障農民有合理的收入與尊嚴。

陳駿季說，這是屬於系統性結構問題，今年勞動部已增加農業合法外勞至2萬人，且相關限制也放寬。

根據勞動部勞動力發展署5月8日的公告，農業移工新制5月9日上路，將原先開放總額1萬2000人增加至2萬人，且擴大產業類別，新增芽菜、草皮及調整食用菇蕈、種苗（水稻育苗）生產規模，鬆綁雇主資格。

商品推薦