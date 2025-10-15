快訊

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車釀2傷

逃逸外勞租地種菜成農民對手 農業部：已增合法移工

中央社／ 台北15日電
農業部長陳駿季。記者余承翰／攝影
農業部長陳駿季。記者余承翰／攝影

國民黨立委張嘉郡今天質詢指出，有逃逸外勞租地種菜，用藥物達到快速生產，非法又低成本，成了台灣農民的對手，農業部陳駿季說，這是系統性結構問題，已增加合法農業移工

立法院經濟委員會今天邀請陳駿季報告農業部業務。

張嘉郡質詢指出，外勞原本該是幫手，但現在有逃逸外勞不再打工，而是當工頭租地種菜，不但身分非法還使用藥物讓蔬菜快速生長，成本非常低，處在灰色地帶的外勞成了農民的對手，農業部應該保障農民有合理的收入與尊嚴。

陳駿季說，這是屬於系統性結構問題，今年勞動部已增加農業合法外勞至2萬人，且相關限制也放寬。

根據勞動部勞動力發展署5月8日的公告，農業移工新制5月9日上路，將原先開放總額1萬2000人增加至2萬人，且擴大產業類別，新增芽菜、草皮及調整食用菇蕈、種苗（水稻育苗）生產規模，鬆綁雇主資格。

農業部 陳駿季 移工

延伸閱讀

逃逸移工租地低成本生產搶農民飯碗 立委：幫手變對手

遊蕩犬威脅生態 農業部轄下自然保護區今年底公告全面禁餵

【重磅快評】龔明鑫及陳駿季輕巧踩著黃偉哲討好陳亭妃

光復鄉長8月就喊最怕潰堤 陳駿季：別用片段訊息揣測

相關新聞

路邊拍總統車隊警指違法 蔡明彥：維安對象可能受擾時行必要查核

日前在高雄發生民眾在路邊想拍攝賴總統車隊，卻遭員警制止還警告涉及違法的狀況。國安局長蔡明彥今天表示，特勤人員在維安對象可...

被當中國女通緝犯 國人在德機場遭絕望盤查4小時

一名鄭姓國人日前在德國法蘭克福機場入境時遭海關和警察盤查，懷疑其為中國女通緝犯且所持護照為假造，最後她被關在「小房間」裡...

蔡明彥：中共「公私協力」駭客侵害 政府服務每天受280萬次攻擊

中央廣播電台爆出遭駭客侵入官網，將首頁置換成中共五星旗。國安局長蔡明彥表示，中共對於我方政府網站的駭客攻擊，每天已達28...

賴清德定調何欣純2026出戰台中 盧秀燕笑：上班時間不談選舉

台中市2026選戰提前打響，賴清德總統昨天赴台中與民進黨黨公職便當會，定調由立委何欣純出戰；藍營力拚接棒現任市長盧秀燕，...

公視新董監事提名也延宕 學者：政院裝死把「公視法」當擺設？

本屆公視董事會已於5月31日任期屆滿，依法行政院文化部應於六個月前進行新一屆董事會董監事提名作業，但至今已延宕超過十個月...

綠啟動2026選戰 何欣純拚台中市長

二○二六年縣市長選舉腳步逼近，民進黨內部布局逐漸明朗。兼任民進黨主席的賴清德總統昨在台中市召開地方黨公職「便當會」，據悉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。