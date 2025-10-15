逃逸外勞租地種菜成農民對手 農業部：已增合法移工
國民黨立委張嘉郡今天質詢指出，有逃逸外勞租地種菜，用藥物達到快速生產，非法又低成本，成了台灣農民的對手，農業部長陳駿季說，這是系統性結構問題，已增加合法農業移工。
立法院經濟委員會今天邀請陳駿季報告農業部業務。
張嘉郡質詢指出，外勞原本該是幫手，但現在有逃逸外勞不再打工，而是當工頭租地種菜，不但身分非法還使用藥物讓蔬菜快速生長，成本非常低，處在灰色地帶的外勞成了農民的對手，農業部應該保障農民有合理的收入與尊嚴。
陳駿季說，這是屬於系統性結構問題，今年勞動部已增加農業合法外勞至2萬人，且相關限制也放寬。
根據勞動部勞動力發展署5月8日的公告，農業移工新制5月9日上路，將原先開放總額1萬2000人增加至2萬人，且擴大產業類別，新增芽菜、草皮及調整食用菇蕈、種苗（水稻育苗）生產規模，鬆綁雇主資格。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言