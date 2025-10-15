蔡明彥：中共「公私協力」駭客侵害 政府服務每天受280萬次攻擊

中央廣播電台爆出遭駭客侵入官網，將首頁置換成中共五星旗。國安局長蔡明彥表示，中共對於我方政府網站的駭客攻擊，每天已達280萬次，他強調，國安情報機關有資安協作的機制，對於網路攻擊進行溯源和攔阻，多數的攻擊已幾乎都被攔截。

央廣爆出遭駭客侵入官網，將首頁置換成中共五星旗。蔡明彥說，中共已經出現「公私協力」的一種侵害方式，包括對岸的公安部、國安部，以及湖北網軍、福建網軍，配合各種網路侵害團體，對台灣的網路侵害頻次非常非常的高。

蔡明彥指出，以目前政府服務網站，大概每天都遭受到有280萬次的駭客攻擊。手法上有所謂「Hack and leak」的操作手法。「Hack」就是駭侵，那駭侵之後假如有竊取到一些資訊的話，它會「leak」，也就是會改寫，或是不斷重複地在網路、暗網來散佈，造成民眾對政府資安的質疑。

蔡明彥說，國安情報機關有資安協作的機制，對於網路侵害的狀況，都會進行必要的一個溯源以及攔阻。他強調，每天那麼高頻次的網路侵害，幾乎全部都已被攔截。

