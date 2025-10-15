聽新聞
0:00 / 0:00
蔡明彥：中共「公私協力」駭客侵害 政府服務每天受280萬次攻擊
中央廣播電台爆出遭駭客侵入官網，將首頁置換成中共五星旗。國安局長蔡明彥表示，中共對於我方政府網站的駭客攻擊，每天已達280萬次，他強調，國安情報機關有資安協作的機制，對於網路攻擊進行溯源和攔阻，多數的攻擊已幾乎都被攔截。
央廣爆出遭駭客侵入官網，將首頁置換成中共五星旗。蔡明彥說，中共已經出現「公私協力」的一種侵害方式，包括對岸的公安部、國安部，以及湖北網軍、福建網軍，配合各種網路侵害團體，對台灣的網路侵害頻次非常非常的高。
蔡明彥指出，以目前政府服務網站，大概每天都遭受到有280萬次的駭客攻擊。手法上有所謂「Hack and leak」的操作手法。「Hack」就是駭侵，那駭侵之後假如有竊取到一些資訊的話，它會「leak」，也就是會改寫，或是不斷重複地在網路、暗網來散佈，造成民眾對政府資安的質疑。
蔡明彥說，國安情報機關有資安協作的機制，對於網路侵害的狀況，都會進行必要的一個溯源以及攔阻。他強調，每天那麼高頻次的網路侵害，幾乎全部都已被攔截。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言