公視董監事提名延宕 杜聖聰：擱置尖銳人選但別當政治攻防
公視本屆董監事已於5月屆滿，遴選公視董監事的審查委員今年初也由立院依政黨比例推舉，但新任董監事人選遲遲未有下文。公視董監事審查委員、銘傳大學廣電系主任杜聖聰呼籲行政院，人選該提還是要提，人選很尖銳可以擱置，但別當成政治攻防。
本屆公視董事會已於5月31日任期屆滿，行政院文化部應於六個月前進行新一屆董事會董監事提名作業，但至今已延宕超過十個月。依法，現任董事可以合法延任至下一屆董事會產生為止。
杜聖聰指出，從1月就被推薦做審查委員至今都沒事做，原本說大概6月時會通知，結果拖到現在完全沒通知「很驚嚇」。
杜聖聰說，執政者就算因兩次大罷免、花蓮救災，但正常施政還是要按部就班。民主社會最基本的是依法行政，公共電視是國家的公器，盡量拔擢下一任的人才，協助公共電視團隊施政穩定有合法化基礎。公視董監事人選已經延半年，到底要延到何時？
杜聖聰說，行政院長卓榮泰如果好好提名人選，可以去運作求同存異的部分，他舉例曾任第5屆審查委員經驗，當初也耽擱好幾年，讓公視運作卡卡，希望這次別再折騰，萬一提的人選很尖銳，大家可以擱置，但盼別當成政黨攻防，呼籲行政院人選該提還是要提。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言