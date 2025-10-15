公視董監事提名延宕 杜聖聰：擱置尖銳人選但別當政治攻防

公視本屆董監事已於5月屆滿，遴選公視董監事的審查委員今年初也由立院依政黨比例推舉，但新任董監事人選遲遲未有下文。公視董監事審查委員、銘傳大學廣電系主任杜聖聰呼籲行政院，人選該提還是要提，人選很尖銳可以擱置，但別當成政治攻防。

本屆公視董事會已於5月31日任期屆滿，行政院文化部應於六個月前進行新一屆董事會董監事提名作業，但至今已延宕超過十個月。依法，現任董事可以合法延任至下一屆董事會產生為止。

杜聖聰指出，從1月就被推薦做審查委員至今都沒事做，原本說大概6月時會通知，結果拖到現在完全沒通知「很驚嚇」。

杜聖聰說，執政者就算因兩次大罷免、花蓮救災，但正常施政還是要按部就班。民主社會最基本的是依法行政，公共電視是國家的公器，盡量拔擢下一任的人才，協助公共電視團隊施政穩定有合法化基礎。公視董監事人選已經延半年，到底要延到何時？

杜聖聰說，行政院長卓榮泰如果好好提名人選，可以去運作求同存異的部分，他舉例曾任第5屆審查委員經驗，當初也耽擱好幾年，讓公視運作卡卡，希望這次別再折騰，萬一提的人選很尖銳，大家可以擱置，但盼別當成政黨攻防，呼籲行政院人選該提還是要提。

