狗仔跟拍政府官員 蔡明彥：啟動了解是否有境外資金介入

民眾黨主席黃國昌被爆料疑似「養狗仔」，國安局長蔡明彥表示，針對政府官員的警衛安全，會要求警政署加強隨扈、司機的警覺教育，並且加強官署、職務宿舍的安全巡查。同時也會關注有無境外資金或境外勢力指揮在地協力者，必要時將移送司法機關偵辦。

黃國昌被爆料疑似「養狗仔」，跟拍政治人物蒐集不利資料。蔡明彥說，相關案子已經啟動司法調查和偵辦，他不適合評論犯罪偵查的細節，不過國安單位主要是從三個面向進行全面的查察。

他指出，針對警衛安全方面，跟拍可能涉及影響政府官員的安全。他要求警政署，對於政府官員的安全隨扈、司機必須加強勤前教育、提高警覺意識。假如注意到有跟拍行為，必須要在第一時間通報，警方也會啟動快速反應，派遣警力到現場排除跟拍行為。

此外，他也要求警政署，針對官員的公署以及職務宿舍的周邊，要加強安全巡查，避免跟拍的行為從公署或職務宿舍就開始進行跟拍。

蔡明彥說，其次針對犯罪偵辦的部分，由於可能涉及到「刑法」的妨害秘密罪以及「個資保護法」的非法收集個人資料罪。因為已經立案偵辦，就尊重相關司法調查。

蔡明彥進一步指出，對於有沒有境外資金介入，國安單位有啟動機制了解相關的狀況。尤其特別要注意有沒有境外勢力，指示境內的相關協力者蒐集相關公務機密資訊？

蔡明彥強調，這牽涉「國安法」的第2條跟第7條，假如有相關事件的話，會提供給司法單位進一步偵辦。

