賴清德定調何欣純2026出戰台中 盧秀燕笑：上班時間不談選舉
台中市2026選戰提前打響，賴清德總統昨天赴台中與民進黨黨公職便當會，定調由立委何欣純出戰；藍營力拚接棒現任市長盧秀燕，人選尚未確定，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都被點名。盧今天被問及此事，微笑說「上班時間不談選舉」，並未回答。
賴清德總統昨天赴台中探訪百歲人瑞，中午時與地方黨公職召開便當會。據悉，賴總統會中明確表示，明年選舉由何欣純「在台中打拚」，台中另一名立委蔡其昌「留在國會努力」，會中並無異議；何欣純稍後受訪未明確回答，表示尊重中央提名。
比起綠營早早定調，藍營人選仍未明朗，地方人士透露，江啟臣和楊瓊瓔目前都沒有明確表態會退讓，但恰逢黨主席改選，黨內最快也得等到年底才能啟動協商甚至初選程序；藍營人士相信，盧秀燕會扮演關鍵性角色，盡量讓江、楊以協商的方式確定人選。
盧秀燕今天上午慰勉赴花蓮救災的台中消防局特搜隊，也為重型搜救隊參與平測授旗。會後受訪時，媒體詢問她怎麼看待賴總統定調何欣純一事，盧微笑說「請大家多幫我們報導搜救隊伍」，強調上班時間不談選舉，今天特搜隊最重要，請大家支持他們。
