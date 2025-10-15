公視新董監事提名延宕 蕭旭岑：民進黨政府擺爛 明顯違法

公視新任董監事提名作業至今已延宕超過十個月。公視董監事審查委員蕭旭岑質疑，民進黨政府擺爛不作為，消極不作為的爛招抵擋公共電視改組，這是根本違反了全民的利益，更是明顯的違法；他也呼籲相關單位的公務員，應依法給上級應作為的建議公文，留下紀錄，不要在未來追究行政怠惰時被爛長官犧牲掉。

本屆公視董事會已於5月31日任期屆滿，依法行政院文化部應於六個月前進行新一屆董事會董監事提名作業，但至今已延宕超過十個月。依法，現任董事可以合法延任至下一屆董事會產生為止。

蕭旭岑說，民進黨政府利用「擺爛」、「裝死」，行政不作為的招式，意欲要將原應屬於全民的公共媒體緊緊抓在手裡。這不但違背公共媒體不應由執政當局掌控的精神，更是明顯的違法，他建議國民黨立院黨團要求行政院長卓榮泰提出說明。

蕭旭岑批評，因為兩次大罷免慘敗，民進黨無法掌握國會多數，就用消極不作為的爛招抵擋公共電視改組，這是根本違反了全民的利益。他也呼籲相關單位的公務員，應奉公守法，依法給上級應作為的建議公文，至少留下紀錄，不要在未來追究行政怠惰時被這些爛長官犧牲掉。

