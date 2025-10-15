公視新董監事提名延宕 蕭旭岑：民進黨政府擺爛 明顯違法
公視新任董監事提名作業至今已延宕超過十個月。公視董監事審查委員蕭旭岑質疑，民進黨政府擺爛不作為，消極不作為的爛招抵擋公共電視改組，這是根本違反了全民的利益，更是明顯的違法；他也呼籲相關單位的公務員，應依法給上級應作為的建議公文，留下紀錄，不要在未來追究行政怠惰時被爛長官犧牲掉。
本屆公視董事會已於5月31日任期屆滿，依法行政院文化部應於六個月前進行新一屆董事會董監事提名作業，但至今已延宕超過十個月。依法，現任董事可以合法延任至下一屆董事會產生為止。
蕭旭岑說，民進黨政府利用「擺爛」、「裝死」，行政不作為的招式，意欲要將原應屬於全民的公共媒體緊緊抓在手裡。這不但違背公共媒體不應由執政當局掌控的精神，更是明顯的違法，他建議國民黨立院黨團要求行政院長卓榮泰提出說明。
蕭旭岑批評，因為兩次大罷免慘敗，民進黨無法掌握國會多數，就用消極不作為的爛招抵擋公共電視改組，這是根本違反了全民的利益。他也呼籲相關單位的公務員，應奉公守法，依法給上級應作為的建議公文，至少留下紀錄，不要在未來追究行政怠惰時被這些爛長官犧牲掉。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言