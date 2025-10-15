快訊

北車大廳爆性侵「10分鐘無人理」！觀光客目擊報警 竟是通緝犯

私幼突圍／公私托育補助差5千 「補助隨孩子走」呼聲起

鮑爾變得更鴿了！不僅不排斥本月再降息 還預告結束縮表

公視新董監事提名也延宕 學者：政院裝死 把「公視法」當擺設？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
本屆公視董事會已於5月31日任期屆滿，依法行政院文化部應於六個月前進行新一屆董事會董監事提名作業，但至今已延宕超過十個月。圖／聯合報系資料照片
本屆公視董事會已於5月31日任期屆滿，依法行政院文化部應於六個月前進行新一屆董事會董監事提名作業，但至今已延宕超過十個月。圖／聯合報系資料照片

本屆公視董事會已於5月31日任期屆滿，依法行政院文化部應於六個月前進行新一屆董事會董監事提名作業，但至今已延宕超過十個月。中正大學教授羅世宏表示，行政院完全裝死，文化部無聲無息，是把「公視法」當成擺設嗎？還是覺得沒人在意？羅世宏呼籲，公視董監事會應發聲明要求政院與立院儘速啟動新董事會提名與審查作業，否則將於年底前或最遲明年三月底前總辭；屆時若公視無董事會治理，責任由政院和立院自負。

羅世宏在臉書貼文表示，多年前，他曾為當時的公視董事會無限期延任，行政院與立法院怠惰不解決問題，而至公視A棟大樓前靜坐抗議，公開要求公視董事會應以總辭方式呼籲行政院及立法院守法盡責。

羅世宏說，過去公視董事會換屆雖曾多次遇到長期難產的狀況，行政院（文化部）還算有依法提名公視董事，只是屢遭高門檻的審查委員會杯葛，而遲遲難以成功組成新董事會。後來，才跟著擺爛。但現在更厲害了！行政院完全裝死，文化部無聲無息。是把「公共電視法」當成擺設嗎？還是覺得沒有人在意公視治理的法律規定？

羅世宏說，補充說明一下背景：本屆公視董事會已於5月31日任期屆滿。依法行政院（文化部）應於六個月前，也就是去(2024)年底，開始進行新一屆董事會董監事提名作業。現在，已經是2025年10月了！

羅世宏呼籲，本屆公視董監事會應考慮發出公開聲明，要求行政院與立法院儘速負起責任，依法啟動新一屆公視董事會提名與審查作業，否則將於年底前或最遲明年三月底前總辭；屆時若公視無董事會治理，其責任由行政院和立法院自負。

羅世宏說，「公共電視法」在2023年修法後，雖然現任董事可以合法延任至下一屆董事會產生為止，但不代表行政院不必依法啟動換屆提名作業，而且現任董事在法定三年任期已滿的前提下，就算自動延長職務也無論如何該要有個日落的期限吧？

行政院 公視 文化部

延伸閱讀

Lulu剛完成凍卵手術 凍了33顆上節目親解「保存沒有期限」

第24屆卓越新聞獎 中央社入圍3件作品

中選會6委員提名延宕 卓榮泰兩度致歉：努力在10月送出名單

課審會委員審查會拖過半年 教育部：新增名單已報行政院

相關新聞

賴清德定調何欣純2026出戰台中 盧秀燕笑：上班時間不談選舉

台中市2026選戰提前打響，賴清德總統昨天赴台中與民進黨黨公職便當會，定調由立委何欣純出戰；藍營力拚接棒現任市長盧秀燕，...

綠啟動2026選戰 何欣純拚台中市長

二○二六年縣市長選舉腳步逼近，民進黨內部布局逐漸明朗。兼任民進黨主席的賴清德總統昨在台中市召開地方黨公職「便當會」，據悉...

觀察站／綠啟動2026選戰！藍營如何整合？盧秀燕2028前哨戰

身兼民進黨主席的賴清德總統昨定調，由立委何欣純出戰二○二六台中市長選舉；力求順利接棒台中市長盧秀燕的國民黨，至今仍未確定...

選新北？李四川：蔣萬安不理我

距二○二六選舉還有一年多，台北市副市長李四川昨接受媒體人黃光芹專訪，被問及是否投入新北市長一役，李回應「假設到明年，若年...

【重磅快評】王世堅「沒出息」爆紅 王義川的臉就綠了

民進黨立委王世堅一定沒想過，他綠了一輩子，現在卻紅遍大陸；王世堅「沒出息」彷彿魔音傳腦，民進黨同志王義川急忙呼籲大家不要...

公視新董監事提名延宕 蕭旭岑：民進黨政府擺爛 明顯違法

公視新任董監事提名作業至今已延宕超過十個月。公視董監事審查委員蕭旭岑質疑，民進黨政府擺爛不作為，消極不作為的爛招抵擋公共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。