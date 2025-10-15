快訊

北車大廳爆性侵「10分鐘無人理」！觀光客目擊報警 竟是通緝犯

私幼突圍／公私托育補助差5千 「補助隨孩子走」呼聲起

鮑爾變得更鴿了！不僅不排斥本月再降息 還預告結束縮表

中共2026介選 蔡明彥：包含爭議傳散、在地協力、買票、軍演恫嚇

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局長蔡明彥。(記者胡經周／攝影)
國安局長蔡明彥。(記者胡經周／攝影)

中共介入台灣選舉傳聞不斷，國安局表示針對2026地方九合一選舉，將及早啟動安維工作。國安局長蔡明彥今表示，中共可能透過傳布爭議訊息、在地協力者等手法介選。國安局將整合11個情治機關蒐集情資，必要時移送司法機關偵辦。

蔡明彥今天赴立法院外交國防委員會進行業務報告，國安局在報告中指出中共積極介入2026九合一地方選舉，國安局將提早啟動安維工作，蔡明彥說，中共每次針對台灣的中央及地方大型選舉，都會有一些介選操作。

他指出，中共介選手法包括傳散爭議訊息、在地協力者的網絡進行介選、買票或送禮等行為；另外也會透過外部的軍演、恫嚇或灰色地帶騷擾來影響國內輿情。

蔡明彥表示，國安局會指導、統合、協調相關11個情報機構，進行相關的資訊蒐集。若有具體事證也會移送給檢方還有司法機關進行必要偵辦。

國安局 中共 九合一選舉

延伸閱讀

證實境外平台介入國民黨主席選舉 蔡明彥嘆：法律工具不足

中共介選傳聞不斷 國安局：2026選舉恐加大對台干預

國安局：今年起訴共諜24人 五大滲台任務曝光

中馬和平友誼軍演10月中旬登場 邀東盟國家觀摩

相關新聞

賴清德定調何欣純2026出戰台中 盧秀燕笑：上班時間不談選舉

台中市2026選戰提前打響，賴清德總統昨天赴台中與民進黨黨公職便當會，定調由立委何欣純出戰；藍營力拚接棒現任市長盧秀燕，...

綠啟動2026選戰 何欣純拚台中市長

二○二六年縣市長選舉腳步逼近，民進黨內部布局逐漸明朗。兼任民進黨主席的賴清德總統昨在台中市召開地方黨公職「便當會」，據悉...

觀察站／綠啟動2026選戰！藍營如何整合？盧秀燕2028前哨戰

身兼民進黨主席的賴清德總統昨定調，由立委何欣純出戰二○二六台中市長選舉；力求順利接棒台中市長盧秀燕的國民黨，至今仍未確定...

選新北？李四川：蔣萬安不理我

距二○二六選舉還有一年多，台北市副市長李四川昨接受媒體人黃光芹專訪，被問及是否投入新北市長一役，李回應「假設到明年，若年...

【重磅快評】王世堅「沒出息」爆紅 王義川的臉就綠了

民進黨立委王世堅一定沒想過，他綠了一輩子，現在卻紅遍大陸；王世堅「沒出息」彷彿魔音傳腦，民進黨同志王義川急忙呼籲大家不要...

公視新董監事提名延宕 蕭旭岑：民進黨政府擺爛 明顯違法

公視新任董監事提名作業至今已延宕超過十個月。公視董監事審查委員蕭旭岑質疑，民進黨政府擺爛不作為，消極不作為的爛招抵擋公共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。