中共2026介選 蔡明彥：包含爭議傳散、在地協力、買票、軍演恫嚇
中共介入台灣選舉傳聞不斷，國安局表示針對2026地方九合一選舉，將及早啟動安維工作。國安局長蔡明彥今表示，中共可能透過傳布爭議訊息、在地協力者等手法介選。國安局將整合11個情治機關蒐集情資，必要時移送司法機關偵辦。
蔡明彥今天赴立法院外交國防委員會進行業務報告，國安局在報告中指出中共積極介入2026九合一地方選舉，國安局將提早啟動安維工作，蔡明彥說，中共每次針對台灣的中央及地方大型選舉，都會有一些介選操作。
他指出，中共介選手法包括傳散爭議訊息、在地協力者的網絡進行介選、買票或送禮等行為；另外也會透過外部的軍演、恫嚇或灰色地帶騷擾來影響國內輿情。
蔡明彥表示，國安局會指導、統合、協調相關11個情報機構，進行相關的資訊蒐集。若有具體事證也會移送給檢方還有司法機關進行必要偵辦。
