【重磅快評】王世堅「沒出息」爆紅 王義川的臉就綠了

民進黨立委王世堅一定沒想過，他綠了一輩子，現在卻紅遍大陸；王世堅「沒出息」彷彿魔音傳腦，民進黨同志王義川急忙呼籲大家不要聽那首歌，因為那是中國專門統戰洗腦的。王世堅在抖音爆紅，王義川的臉就綠了，馬上應驗那句歌詞：「睜眼說瞎話，沒出息！」

身為典型的老綠男，王世堅年齡不低、顏值不高、髮量告急，被封為「政壇恰吉」，他還曾爆出「摩鐵事件」、「跳海傳奇」等醜聞，但年輕網友偏愛王世堅的不完美與真性情，他去年才開始接觸使用智慧型手機，如今卻成網路紅人，從「扶龍王」變「歌王」。

最關鍵的是，王世堅敢逆風說真話，他痛斥廢死、反對大罷免、大罵打詐不力等，不惜與層峰唱反調，被網友封為「民進黨最後的良心」，討喜度完勝綠營政治人物，許多年輕網友更自認是「堅系」，支持王世堅參選台北市長。王世堅一句「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」，更形成現象級迷因，原本是諷刺台北市前市長柯文哲，現在用來監督賴清德總統也毫不違和。

「沒出息」宛如華人世界的網路國歌，催生出中文、台語、粵語等各種二創版本，無疑是「年度洗腦單曲」，讓王世堅變身國際巨星，更成為兩岸年輕人的通關密碼，比九二共識更有共識，是一種超越政治立場的集體情緒。

王世堅過去曾痛批副總統蕭美琴是「中國琴」、「11寇」，如今自己卻成為抖音新寵。王世堅倒是謙虛表示，網路世界非常神奇，充滿生命力與創造力，各類人才、天才、鬼才都有，「我是嘆為觀止啦！」他個人對抖音並不熟悉，但不應該用意識形態來評判社群平台，也不用害怕統戰，因為「別人可以統我們、我們也可統他們」。

不過，王義川在直播時喊話要大家不要聽那首歌，「什麼匆匆忙忙都不要聽，都中國來洗腦的」；他還說，青少年根本不知道抖音的嚴重性，在校園用抖音，個資恐有洩露危機，呼籲校園要全面禁用抖音。

王義川是井底之蛙、自曝其短，因為對年輕人而言，只要好玩、KUSO，就是網路迷因的好元素，誰會迷信民進黨「逢中必統、抗中保台」那套政令宣導。府院黨最近被綠共滲透，民進黨懼怕統戰已成杯弓蛇影，以前送貓熊是動物統戰、中國好聲音是音樂統戰、「科目三」是舞蹈統戰，現在連「沒出息」都成抖音統戰。

民進黨一邊反中、一邊喊交流，海基會董事長吳豊山昨天才呼籲，大陸海協會應重啟與海基會的對話機制；陸委會副主委梁文傑也說，兩岸之間「官方對官方」的互動才是最佳之道。但不論賴政府如何苦口婆心，北京都無動於衷，如果不能對話，那還不如對唱，舉辦一場「沒出息」兩岸好聲音大賽，或許更能一拍即合。

賴政府與對岸失聯，陸委會和海基會的千言萬語，都比不上王世堅個人魅力，兩岸年輕人共譜「沒出息」這首歌，唱的其實是「堅哥」。王世堅堪稱「新國寶」，徹底顛覆民進黨認知作戰思維，賴總統也不容輕忽這股「堅系風潮」。

