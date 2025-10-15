財劃法再修正 政院將提案

財劃新法因公式錯誤引發爭議，行政院有意提出財劃法再修正草案，行政院長卓榮泰昨指出，希望是可長可久、長治久安的修法版本，讓垂直事權能劃分，水平財源能均衡，並透露提出草案的時間點「應該是在今年」。昨天立法院會，國民黨團則將「不含離島」的財劃法修正版本逕付二讀，保障離島財政。

立法院三讀通過財政收支劃分法修正案後，政院今年依新法編列地方統籌分配款，但因分配母數寫錯成全國，導致離島縣市分配稅款不增反減。國民黨立委陳雪生提出財劃法修正草案，將原條文涉及計算公式的文字新增「不含離島」，以保障離島縣市財政自主性，並縮小與台灣本島各縣市的財務差距。該案昨在院會逕付二讀。

不僅在野黨擬修法調整分配公式，行政院也準備提出修法版本。卓榮泰表示，會努力在各界期待的時間，完整提出一個版本，也會吸納立委合理意見。

民進黨立委林宜瑾昨質詢時關注修法時機，卓榮泰透露「應該是在今年的時間」。卓也說，明年度財劃法不可能大修，因為已經來不及，後年度希望大修，在有餘裕的情況下，把台南、屏東、嘉義、雲林等分配不公平的狀態補起來。

至於「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，歲出共編列五五○○億元，其中包含普發現金二三六○億元，已於九日完成初審，立法院副院長江啟臣昨天上午召集朝野協商，朝野決定今天協商第二輪預算提案，並將於本周五院會三讀闖關，且不得提出復議，推估十一月中可以普發現金。

據了解，朝野第二輪協商韌性特別預算，共有二三七案，預計今天朝野協商將討論。但朝野有高度共識，韌性特別預算案一定要力拚本周五完成三讀。

未提名中選會委員 卓揆致歉

此外，包括中選會主委李進勇等六名中選會委員任期即將屆滿，行政院至今未依中選會組織法規定提名新任人選。卓榮泰昨天為此三度致歉，同時也承諾將在本月提出中選會委員名單，希望屆時立法院能夠盡速安排審查時程。

民眾黨立委黃國昌昨質詢，中選會目前十名委員，其中六人任期將在十一月三日屆滿，行政院何時要將名單送交立法院審議？卓榮泰答詢表示，「這個要跟委員及大院致歉」，「因為考慮各方因素，我們會努力在這個月就把名單送出來」。

