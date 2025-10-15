聽新聞
選新北？李四川：蔣萬安不理我

聯合報／ 記者林麗玉葉德正／連線報導

距二○二六選舉還有一年多，台北市副市長李四川昨接受媒體人黃光芹專訪，被問及是否投入新北市長一役，李回應「假設到明年，若年輕人無法承擔，要我承擔，我也不排斥。」

黃問李四川，北市長蔣萬安是否有表達態度，李回說「他根本不理我，因為不理我，我就會繼續坐在那裡」。

被問到民眾黨主席黃國昌是否為潛在對手，李四川則說，他與黃僅見過兩次面、握過兩次手，是否有藍白合空間就看黨與黨的協調，他對黃國昌不熟，無法評論。

至於不排斥參選新北市長的理由，李四川說，他當過國民黨秘書長，當時他常勸人家去選舉，會告訴對方「民調出來，你民調最高，你不承擔，講不過去」；很多人關心他是否參選，他總是告訴勸進的人，該讓給年輕人了，否則「老人不退、年輕人不敢挑戰」，原則上若到明年，年輕人無法承擔，情勢要他承擔，他也不排斥，「但工程人真的很不喜歡選舉」。

李還說，先前在高雄，就有人要他投入高雄市長補選，當時他就說，能不能只參選不競選，可以幫小雞輔選，但不成立競選總部，「我不是來享受，是要來做工作；市民要我服務，我就繼續服務」。

新北擁川派人士在檯面下悄悄運作，待新任黨主席出爐後，態勢會更明顯。藍軍呼聲高的人選還有新北市副市長劉和然，他近來常在捷運建設視察等重大市政行程與新北市長侯友宜同框，也主導新北大巨蛋選址等議題，日前赴新加坡考察，社群經營也愈來愈活躍。

民眾黨議員陳世軒日前透露，黃國昌委託他在新北尋找地點，將成立黃國昌新北市長競選辦公室，顯見插旗新北的企圖心。民進黨部分，新北市屬於徵召區，熱門人選包括立委蘇巧慧及民進黨前秘書長林右昌。

內政部：全國社宅已達22萬餘戶 百萬租屋家庭計畫持續推動中

各界關注社宅推動進度，內政部今天指出，截至9月底，全國社宅已達成22萬2144戶、租金補貼核定84.9萬餘戶；國家住宅及...

影／不是蔡其昌…賴總統欽點她參戰2026選台中市長？何欣純回應了

副總統蕭美琴今天下午到台中市潭水亭觀音媽廟參拜祈福，立委何欣純等人陪同，被問到總統今天到台中市的便當會中，指定她參選台中...

明年大選 國安局憂中共加大干預

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局業務報告，國安局表示，因應二○二六年選舉，中共可能加大對台干預力度，國安局將完善安維...

綠啟動2026選戰 何欣純拚台中市長

二○二六年縣市長選舉腳步逼近，民進黨內部布局逐漸明朗。兼任民進黨主席的賴清德總統昨在台中市召開地方黨公職「便當會」，據悉...

觀察站／綠啟動2026選戰！藍營如何整合？盧秀燕2028前哨戰

身兼民進黨主席的賴清德總統昨定調，由立委何欣純出戰二○二六台中市長選舉；力求順利接棒台中市長盧秀燕的國民黨，至今仍未確定...

