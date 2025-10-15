聽新聞
觀察站／綠啟動2026選戰！藍營如何整合？盧秀燕2028前哨戰

聯合報／ 本報記者陳敬丰

身兼民進黨主席的賴清德總統昨定調，由立委何欣純出戰二○二六台中市長選舉；力求順利接棒台中市長盧秀燕國民黨，至今仍未確定是立法院副院長江啟臣或立委楊瓊瓔迎戰。盧秀燕想挑戰二○二八，明年台中市長選戰不容有閃失；如何協調及整合江、楊，是邁向「媽媽總統」之路的第一關。

台中市是全國選舉風向球，向來有「決戰中台灣」之說，尤其盧秀燕被視為國民黨二○二八最有力人選，民進黨若能在二○二六挫其銳氣，對賴總統拚連任是一大利多。

民進黨把台中市列為「五加一」外最重要目標，這次搶先定調參選人，展現強烈決心。

民進黨現任台中市立委僅何欣純、蔡其昌二席，蔡在二○二二參選市長失利後就趨低調，地方早有共識，由何欣純出馬挑戰二○二六，在七、八月兩波大罷免造勢時，何欣純展現投入熱度，加上民進黨六月公布台中市採取徵召，賴總統昨定調人選不令人意外。

何欣純是地方型政治人物，深耕選區，全國知名度雖稍低，但爆發力驚人。不過，綠營定調人選後，藍營反認為非壞事，因為今年初民調顯示，江啟臣或楊瓊瓔民調都領先何，尤其經過兩波大罷免投票後，台中藍營六席立委都挺過罷免，讓藍營底氣十足。

藍營問題恐來自內部，江啟臣與楊瓊瓔至今都未表態退讓，最後要協商、初選或徵召，勢必等到新任黨主席十一月就任之後。今年底能否敲定人選，尚屬未知。藍營黨魁選舉已搞得雞飛狗跳，若無法團結，即使推出候選人，光黨內就未必能整合，遑論與民眾黨的合作，屆時將為台中選情增添變數。

對盧秀燕而言，二○二六不只要成功交棒，更要「贏得漂亮」。何欣純已站上選舉起跑線，盧秀燕如何整合出眾望所歸的參選人，將是她二○二八前要面對的黨內前哨戰。

盧秀燕 國民黨 何欣純 江啟臣 楊瓊瓔

