綠啟動2026選戰 何欣純拚台中市長

二○二六年縣市長選舉腳步逼近，民進黨內部布局逐漸明朗。兼任民進黨主席的賴清德總統昨在台中市召開地方黨公職「便當會」，據悉，會中達成共識，將由立委何欣純披掛上陣，代表民進黨參選下屆台中市長。何獲得賴總統親自支持，宣告綠營選戰布局正式啟動。

政壇人士指出，台中市長之戰將成為二○二六地方選舉的重中之重，攸關藍綠版圖消長，更是二○二八年總統選舉的前哨戰。

民進黨人士表示，民進黨二○二六選舉對策委員會將按照既有步調進行提名討論，在徵召區若選對會成員達成共識，就會提出合適人選，建請中執會通過提名；以台中市來說，確實以立委何欣純出線機會最高，屆時若有進度會再向外界報告。

賴總統昨先與台中市長盧秀燕共同探訪台中百歲人瑞，隨後轉往台中長榮桂冠酒店與地方黨公職共進午餐，「便當會」不對外開放；出席者包括立委蔡其昌、何欣純及廿多名黨籍議員與黨部幹部，焦點圍繞在二○二六市長提名。

與會人士透露，賴總統會中明確表示，市長人選已有屬意安排，期盼蔡其昌「續留國會努力」，由何欣純「在台中打拚」，黨內對此早有共識，會中並無異議，氣氛很融洽。

何欣純昨下午陪同副總統蕭美琴前往潭水亭觀音媽廟參拜，媒體詢問「是否被欽點參選台中市長？」何欣純未明確回答，只表示，一切尊重中央黨部提名程序與決定，她會持續傾聽民意、化為行動力，讓台中市愈來愈順、愈來愈「欣」。

民進黨人士分析，賴總統此舉除提早確立人選、避免內耗外，也有意以女性中生代形象，凸顯改革氣象；何欣純曾任台中市議員、現任立委，長期深耕台中，具基層動員與地方服務實力，被視為「中台灣最穩健的接棒者」。

相較之下，國民黨主席選舉倒數計時，誰來接棒盧秀燕？仍處待磨合階段。國民黨中市黨部主委顏文正表示，首要任務是產生新任黨主席，預計十一月一日新主席就任後，才會公布縣市長提名辦法，再由中央決定採「徵召」或「初選」方式。

藍營人士指出，立法院副院長江啟臣備戰已久，被視為熱門人選，立委楊瓊瓔也多次被點名，並未否認參選可能；黨內認為，盧秀燕具有關鍵影響力，二○二六市長選舉將牽動二○二八總統大選，外界普遍期待盧屆時出面協調，避免黨內分裂。

民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，民眾黨不排除自提人選，但也將視國民黨新任主席產生後的藍白合氣氛，再作評估。

