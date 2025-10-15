明年大選 國安局憂中共加大干預
立法院外交及國防委員會今天邀請國安局業務報告，國安局表示，因應二○二六年選舉，中共可能加大對台干預力度，國安局將完善安維專案規畫，並落實地方基礎調查研究，確保選舉順利進行。
書面報告指出，中共擴大對我統戰滲透工作，今年一至九月，起訴共諜案人數計廿四人，其中現、退役軍人計十三人，占比百分之五十四；此外，我政府網路服務網（ＧＳＮ）至今日均侵擾數達兩百八十萬餘次，駭攻行動鎖定我政府、關鍵基礎設施、產業供應鏈，希望監控我施政動態、對外合作及敏感技術資訊。
報告也指出，年來國安情報團隊計蒐獲爭議訊息一百五十餘萬則、異常帳號一萬八百餘組，中共藉異常粉專以知名電影或動畫為素材，運用ＡＩ技術「二次創作」產製迷因式影音，操作台美關稅談判、漢光演習、罷免投票及能源政策等議題，對台傳散攻訐政府及揚「中」、疑美相關爭議訊息，圖謀加劇我內部對立。
國安局指出，今年一至九月共機踰越台海中線、侵入我防空識別區超過三千架次，並擴增夜間活動，加大常態侵擾力度；今年四月，共軍再度實施環台軍演、山東號航艦、北部戰區編隊在西太平洋演練島鏈封控，結合爭議訊息、認知戰操作，渲染對台封控實戰威懾。
此外，中共持續藉由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等方式，對我軍事單位及政府機關進行滲透，企圖布建在台組織、發展武裝內應、勘查軍事要地、利誘宣誓效忠，以及刺蒐我國防及政府機敏資訊等五項任務。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言