明年大選 國安局憂中共加大干預

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局業務報告，國安局表示，因應二○二六年選舉，中共可能加大對台干預力度，國安局將完善安維專案規畫，並落實地方基礎調查研究，確保選舉順利進行。

書面報告指出，中共擴大對我統戰滲透工作，今年一至九月，起訴共諜案人數計廿四人，其中現、退役軍人計十三人，占比百分之五十四；此外，我政府網路服務網（ＧＳＮ）至今日均侵擾數達兩百八十萬餘次，駭攻行動鎖定我政府、關鍵基礎設施、產業供應鏈，希望監控我施政動態、對外合作及敏感技術資訊。

報告也指出，年來國安情報團隊計蒐獲爭議訊息一百五十餘萬則、異常帳號一萬八百餘組，中共藉異常粉專以知名電影或動畫為素材，運用ＡＩ技術「二次創作」產製迷因式影音，操作台美關稅談判、漢光演習、罷免投票及能源政策等議題，對台傳散攻訐政府及揚「中」、疑美相關爭議訊息，圖謀加劇我內部對立。

國安局指出，今年一至九月共機踰越台海中線、侵入我防空識別區超過三千架次，並擴增夜間活動，加大常態侵擾力度；今年四月，共軍再度實施環台軍演、山東號航艦、北部戰區編隊在西太平洋演練島鏈封控，結合爭議訊息、認知戰操作，渲染對台封控實戰威懾。

此外，中共持續藉由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等方式，對我軍事單位及政府機關進行滲透，企圖布建在台組織、發展武裝內應、勘查軍事要地、利誘宣誓效忠，以及刺蒐我國防及政府機敏資訊等五項任務。

國安局 介選 中共

