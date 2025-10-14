2018谷底心境　蔡英文：不能第一次有女總統就失敗

前總統蔡英文今天透過臉書分享日前參與台灣女孩日活動的影片，她提到，2018年應該是她最慘的時候，大家都說她只會做一任總統，當時她告訴自己絕對不能輸在這一場，「我不能讓第一次有女性做總統就失敗」，所以她繼續撐下去，要證明在台灣女生做總統還是可以做得很好。

蔡英文提到，在活動上，有個女生問她，該如何面對「性別所帶來的限制，突破自我」。

蔡英文說，人在面臨抉擇的時候，總是有各式各樣的限制，不要把限制當做是阻礙，而在排除限制的過程中，其實就是成長。

蔡英文並分享曾經受挫後奮力站起的過程。她說，2018年（民進黨地方選舉大敗）應該是她最慘的時候，大家都說她只會做一任總統，當時她告訴自己「我絕對不能輸在這一場，這是第一次有女生做總統，我不能讓第一次有女性做總統就失敗」，所以她就繼續撐下去，她要證明，在台灣女生做總統還是可以做得很好的。

商品推薦