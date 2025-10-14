推動蔬食外交 台灣米其林綠星餐飲訪新加坡
來自台灣、多次獲米其林認證的陽明春天蔬食餐飲集團創辦人陳健宏到訪新加坡，駐新加坡代表童振源今晚在官邸設宴，並邀請新加坡產業界人士參與。陳健宏指出，透過飲食交流，各界人士聚在一起促進了解、促進「蔬食外交」。
陽明春天曾連續多年獲米其林綠星標章，陳健宏向中央社表示，獲得米其林綠星標章，象徵兼顧美味與環保永續的餐飲精神，團隊長期致力推動蔬食，希望讓更多人了解「蔬食也是美食」，並透過飲食成為認識台灣的窗口。
他指出，此行主要目的在於「分享與推廣」，盼能提升台灣蔬食的國際影響力，台灣蔬食文化成熟，結合多年素食經驗與米其林綠星的肯定，不僅符合永續與環保指標，更重要的是體現對生命的尊重，這是推廣蔬食的重要核心。
童振源分享，陽明春天的來訪不僅展現台灣餐飲實力，也體現友善、永續的價值，期待未來有更多品牌能以飲食為橋梁，深化與新加坡等國際社會的連結。
團隊特別從台灣帶來食材於官邸烹調，陳健宏表示，透過飲食交流，讓新加坡各界人士能聚在一起促進相互了解，「這就是我們所說的蔬食外交」。他認為，台星關係向來密切，兩地需要更多交流管道拉近距離、深化理解，「飲食能讓彼此更尊重，也能共創更友善的社會關係」。
他進一步解釋，「蔬食外交」的理念是以飲食為橋梁，促進文化與情感的連結，台灣社會非常友善，從飲食就能看出一個國家的社會演變，「若一個國家擁有越多米其林星級（餐廳），也代表其飲食文化可以走向國際舞台」。
